Amministrative: a Molina il sindaco Fasciani fa chiarezza sulla vicenda della parità di genere nelle liste

Molina, 30 agosto- In riferimento alle gravi accuse mosse dall’Associazione Aiceberg nella persona di Sabrina Nanni nei confronti del Comune di Molina Aterno, certi di aver agito nel rispetto di tutte le norme, si intendono fare alcuni chiarimenti in relazione alle liste presentate per il rinnovo del Consiglio Comunale. “Le gravi irregolarità, la violazione della normativa statale sulla parità di genere e la violazione della L.R. n.13/2019”, riscontate dall’Associazione, non trovano fondamento alcuno. Secca la risposta del sindaco di Molina Luigi Fasciani alle polemiche sollevate nei giorni scorsi sulla storia della composizione delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale

” In primis- spiega in una nota lo stesso Fasciani- la citata L.R n.13/2019 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n.28/2007 in materia di elezioni regionali, è una legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e non della Regione Abruzzo. A livello di normativa nazionale si precisa che per l’elezione dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti l’unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n.215/2012 che – aggiungendo il comma 3-bis all’art.71 del d.lgs. n.267/2000- enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non obbliga e non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

Delle due liste presentate, soltanto una “Progresso e Libertà” risulta priva di candidate donne, mentre l’altra “Alternativa” ne ha in corsa per la carica di consigliere comunale treIn caso di vittoria della lista “Progresso e Libertà”, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in Giunta, si procederà alla nomina di un assessore esterno Donna, così come previsto dallo statuto comunale. Alla luce di ciò si invita l’associazione Aiceberg ad informarsi e a rispettare il lavoro delle Commissioni elettorali circondariali che non hanno riscontrato irregolarità alcuna nella liste per il rinnovo del Consiglio Comunale di Molina Aterno prima di procedere a tali denunce.

L’invito è quindi a non aprire inutili dibattiti e polemiche su questioni che non hanno fondamento. Lunedì valuteremo con gli uffici la possibilità di procedere per le vie legali, non accettando più, senza un’adeguata conoscenza delle norme, che venga diffamato il nostro Comune” ( h. 19,30)

Il Sindaco

(Luigi Fasciani)