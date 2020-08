Amministrative: a Molina a rischio le elezioni del 20 settembre

Molina Aterno, 27 agosto- A Molina Aterno nella Valle Subequana scoppia un nuovo giallo in vista delle Amministrative del prossimo 20-21 settembre- Marina Nanni, Presidente dell’Associazione Aiceberg e dell’Osservatorio della legalità nonché componente dell’Associazione nazionale antimafia e delle illegalità “ Antoniono Caponetto” ha inoltrato al Prefetto dell’Aquila un apposito un apposito esposto per denunciare che in entrambe le liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale senza nessuna donna fra i candidati consiglieri. Per la Nanni di tratta di una “ grave irregolarità e la violazione non solo della normativa statale sulla parità di genere ma anche della violazione della Legge regionale n.19/2013”. Insomma un bel pastrocchio che rischia di escludere entrale le liste e quindi annullare,probabilmente,le stesse elezioni. Se ne saprà di piu’ nelle prossime ore e sicuramente nella mattinata di sabato (h. 18,30)