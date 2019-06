Ambiente:in arrivo 20 min per bonifica da amianto

Sulmona, 7 giugno-. L’assessore regionale all’Ambiente, Nicola Campitelli ( nella foto) rende noto che, grazie alla delibera CIPE n.11/2018, è in arrivo dal Ministero dell’Ambiente un finanziamento per interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici finalizzati in particolare alla rimozione e allo smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri per circa 20 milioni di euro.

Si tratta di risorse relative al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.(h. 12,30)