Ambiente: l’utilità della campagna PedalaXlaTerra,

Sabato 8 maggio Come primo evento della stagione, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione PedalaXlaTerra, abbiamo organizzato una pedalata ecologica sul tracciato della CiclOvidia con lo scopo di individuare e geolicalizzare eventuali discariche abusive presenti.

Comunicheremo al Comune di Sulmona quello che abbiamo trovato, ma dispiace notare che almeno due siti, subito dopo il ponte dei Canali, che in passato erano stati già ripuliti dopo nostre segnalazioni, continuano ad essere meta preferita per liberarsi dai rifiuti ingombranti. Suggeriamo all’amministrazione di collocare lì per qualche tempo delle fototrappole, facendole seguire da multe salate a carico dei trasgressori. Probabilmente il fenomeno si rallenterebbe.

Non si rallenta neanche la pessima abitudine di gettare per terra gli oggetti come se la campagna fosse un’enorme discarica.In un breve tratto di circa 300 metri abbiamo raccolto senza sforzi tre sacconi di materiali vari, dalle classiche buste o bottiglie di plastica ai nuovi rifiuti dell’era covid costituiti da guanti e mascherine.

Trovandoci nei pressi del Cogesa avremmo potuto lasciare il tutto all’isola ecologica, ma è ancora chiusa, e neanche è stato possibile conferirlo direttamente presso gli impianti perché il regolamento lo vieta.

Allora tranquillamente ci siamo portati dietro il nostro tesoretto fino al centro di Sulmona per poi lasciarlo a casa di una nostra socia che lo conferirà il primo giorno utile per la raccolta del secco. La cosa ci ha lasciati a dir poco perplessi…