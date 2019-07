Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo: La Porta (Lega) propone Filippo Frattaroli

Sulmona, 30 luglio– Esprimo soddisfazione per l’approvazione nella giornata di oggi, dell’istanza da me presentata lo scorso 27 giugno, all’attenzione della Presidenza del Consiglio d’Abruzzo, riguardante il conferimento dell’Onorificenza di ‘Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo’ al Cav. Filippo Frattaroli”. Lo dichiara il consigliere regionale Antonietta La Porta (Lega) e traccia il profilo della personalità designata: “Allo chef italoamericano e imprenditore, di origini sulmonesi, è stato conferito il titolo con la motivazione di essersi distinto quale punto di riferimento dell’alta gastronomia abruzzese negli Stati Uniti, senza perdere il legame con la città che lo ha visto nascere, Sulmona, rendendosi anzi ambasciatore e veicolo della nostra cultura abruzzese all’estero. Ma Frattaroli si è anche contraddistinto per diverse azioni di interesse sociale e di beneficenza per il popolo abruzzese, come anche nella contribuzione fornita nelle opere di ripristino post sisma”. “La prestigiosa onorificenza odierna – conclude La Porta – va ad aggiungersi a precedenti conferimenti, tra i quali quello di ‘Ambasciatore culinario della Regione’ e una attestazione di merito da parte del Presidente della camera dei Deputati del Massachussets” (h. 13,30)