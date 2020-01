AltreMenti e la strana storia dell’Agenzia di promozione culturale a Sulmona

Fanno un deserto e la chiamano ” riorganizzazione”, il problema vero è che la città ed il territorio contano poco ( o nulla) sui tavoli regionali e questa vicenda,ultima di una lunga serie, ne sono la testimonianza più’ concreta

Sulmona, 31 gennaio– Il deserto culturale e sociale è sempre più tangibile nel Centro Abruzzo. La Giunta regionale targata Marsilio attraverso la delibera n. 49 del 28 gennaio 2020 – avente ad oggetto “L’approvazione del nuovo assetto organizzativo e precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare” – ha sancito il declassamento dell’Agenzia regionale di Promozione Culturale di Sulmona. Quest’ultima è stata accorpata alla sede di Avezzano, perdendo così autonomia gestionale.

Come collettivo AltreMenti Valle Peligna ” constatiamo, come già dichiarato nel comunicato stampa del 3 dicembre 2019, che la Regione Abruzzo decide di fare cassa sulle aree interne. Ci meravigliamo come tale sciagurata decisione venga posta in essere nonostante la presenza di ben due Consigliere regionali del territorio peligno –Marianna Scoccia e Antonietta La Porta- all’interno della maggioranza guidata da Marco Marsilio.

Le suddette Consigliere, nonostante le numerose preferenze ricevute alle ultime elezioni regionali – e nonostante le tante promesse (in particolare di La Porta) riguardo al ripristino a pieno regime dell’Agenzia di Promozione Culturale – di fatto non hanno impedito alla maggioranza di cui fanno parte di disinvestire nella cultura e continuare a desertificare la Valle Peligna. Sì, perché quello che chiamano “riorganizzazione degli uffici” di fatto sono ulteriori tagli agli investimenti regionali nei servizi pubblici.

A questo punto- si legge ancora nella nota- alcune domande sorgono spontanee: Scoccia e La Porta che cosa ne fanno del consenso elettorale ricevuto dal territorio peligno? Oltre ad essere, in qualità di Consigliere regionali, ben remunerate, qual è il loro ruolo all’interno della maggioranza consiliare? Alle cittadine e ai cittadini lasciamo le risposte.

In particolare, non possiamo non rammentare alla Consigliera dell’UDC, Scoccia – poiché di recente ci aveva chiamati in causa riguardo alla vicenda dell’A.P.C. – che i suoi 5257 voti sono andati proprio alla Giunta regionale che ha declassato l’Apc di Sulmona mettendone seriamente a rischio il funzionamento. E che i politici di professione sono pagati per fare quello che non fanno. Attualmente l’orario di apertura al pubblico dell’Apc di Sulmona, i servizi forniti e gli spazi a disposizione sono a dir poco insufficienti per garantire un buon servizio a studenti e cittadine/i. Nel medio periodo la perdita dell’autonomia gestionale può di fatto comportare la chiusura definitiva dell’Apc.

Il mantenimento dell’Apc è fondamentale in Valle Peligna, dove luoghi di studio e di accesso alla cultura sono quasi inesistenti.

Chiediamo alle Consigliere nostrane azioni urgenti e forti affinché l’Apc di Sulmona torni al suo posto (e nella sua sede storica) e venga potenziata per restituire ai cittadini e alle cittadine il diritto ad una piena fruizione dei suoi servizi. Perché se le aree interne si spopolano, non c’è da stupirsi, visti i continui tagli ai servizi pubblici operati a nostre spese! “