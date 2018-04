Alto Sangro, da domani mattina super promozione con lo skipass a 25 euro

Si potrà sciare fino all’8 aprile all’Aremogna e a Pizzalto. Da domani chiusa la stazione di Monte Pratello

Roccaraso, 2 aprile- Scatta domani mattina la super promozione di fine stagione per lo Skipass Alto Sangro. Sulle piste dell’Aremogna e di Pizzalto che sono ancora perfettamente innevate si potrà sciare fino all’8 aprile mentre da domani saranno chiusi gli impianti di Monte Pratello. Resteranno aperte anche le due nuove cabinovie a dieci posti Pizzalto-Gravare e Gravare-Toppe del Tesoro. Il prezzo dello skipass giornaliero scenderà in via promozionale a 25 euro e permetterà di allungare ulteriormente una stagione dai numeri record che è cominciata il 30 novembre scorso.

“Lanciamo una nuova promozione proprio per favorire tutti coloro che non vogliono rinunciare alle ultime discese – ha spiegato il presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro, Bonaventura Margadonna – abbiamo appena concluso il lungo fine settimana di Pasqua con un’importante presenza di turisti e una qualità dell’innevamento delle piste davvero alta considerando che ci troviamo nel mese di aprile. Ora ci aspettano gli ultimi giorni di sci e poi già dalla prossima settimana ci metteremo al lavoro per programmare la nuova stagione”. (h. 20,30)