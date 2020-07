Alta velocità Roma-Pescara: i parlamentari  Pd-M5s “ bacchettano” Marsilio

Le dichiarazioni rilasciate oggi del Governatore abruzzese sul voto della Commissione Bilancio della Camera che ha bocciato un emendamento presentato da un depuro di Fdi riguardante l’alta velocità sulla Pescara-Roma non sono piaciute ai deputati abruzzesi del Pd e del M5S. In una nota diffusa questa sera,a firma della senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo, si chiarisce perché l’emendamento non è stato votato per evitare che “emendamenti strumentali che sanciscono l’ovvio siano utilizzati per fini propagandistici dal presidente di Regione Abruzzo” Poi aggiungono un secondo aspetto “Sul piano tecnico, tra l’altro – rilevano-, Marsilio ha inviato la richiesta per presentare questo inutile emendamento il giorno dopo la scadenza dei termini, probabilmente con il solo fine di potersi concedere qualche slogan sui giornali locali”. Insomma brutta storia soprattutto per un Governatore che dovrebbe assolvere di piu’ ( e meglio) il ruolo istituzionale senza confonderlo con quello politico. Almeno la storia della nostra Regione racconta che in passato tutti si sono sforzati di muoversi in questo modo per rappresentare al meglio gli interessi dell’intera comunità abruzzese prima ancora che quelli della propria parte politica

Sulmona, 3 luglio- “La maggioranza non smentisce assolutamente le affermazioni del Premier Conte sull’alta velocita’ Pescara-Roma, ma tutela il lavoro delle commissioni che questo Governo svolge con serieta’ e cura, evitando che emendamenti strumentali che sanciscono l’ovvio siano utilizzati per fini propagandistici dal presidente di Regione Abruzzo “

“La tratta Pescara-Roma e’ una priorita’ su cui stiamo lavorando e il presidente Marsilio lo sa bene, avendo firmato lui stesso il protocollo di intesa con Zingaretti, Mit e Rfi.Sono queste le uniche motivazioni per cui l’emendamento di Fratelli D’Italia non e’ stato votato“. Secca la replica dei parlamentari abruzzesi di maggioranza, alle parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, seguite alla bocciatura dell’emendamento in questione.

“Sul piano tecnico, tra l’altro – aggiungono -, Marsilio ha inviato la richiesta per presentare questo inutile emendamento il giorno dopo la scadenza dei termini, probabilmente con il solo fine di potersi concedere qualche slogan sui giornali locali. Se vuole lavorare con la maggioranza di Governo – concludono – siamo disponibili, ma non consentiremo che una seria programmazione dell’opera, gia’ nell’agenda dei lavori e all’attenzione di questo Governo, sia fagocitata dalla smania di propaganda che per il centro destra abruzzese sembra ormai l’unica strada possibile”.