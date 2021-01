Alloggi Ater : per “Pratola Insieme”,obiettivo raggiunto grazie al nostro lavoro

Pratola Peligna, 15 gennaio-Giunti a conclusione i lavori per la realizzazione degli appartamenti a canone concordato in Viale Marconi a Pratola Peligna. Un’opera alla quale ha contribuito fattivamente l’ex vice sindaco Tomassilli Alessandra. Il Consigliere Comunale di Pratola Insieme, in una nota, ricorda come il prezioso risultato ottenuto sia stato possibile attraverso la forte cooperazione tra amministrazione comunale e ATER. Si tratta di un immobile che include circa 12 appartamenti ed anche un centro di aggregazione culturale; -Giunti a conclusione i lavori per la realizzazione degli appartamenti a canone concordato in Viale Marconi a Pratola Peligna. Un’opera alla quale ha contribuito fattivamente l’ex vice sindacoIl Consigliere Comunale diin una notaricorda come il prezioso risultato ottenuto sia stato possibile attraverso la forte cooperazione tra amministrazione comunale e ATER. Si tratta di un immobile che include circa 12 appartamenti ed anche un centro di aggregazione culturale;

Inoltre il progetto iniziale ha previsto una parziale riqualificazione del quartiere che in parte è già stata realizzata. Se questi sono gli aspetti materiali rilevanti, non meno importanti, sono quelli socio economici che tale opera porta con sé; L’ex vice sindaco e assessore al sociale ricorda, infatti, che le famiglie in possesso di determinati requisiti reddituali potranno avere una nuova casa pagando un canone sostenibile.

Il lavoro svolto per arrivare a questo risultato è stato imponente e capillare. I Consiglieri di Pratola Insieme sono soddisfatti per il risultato raggiunto a beneficio di Pratola Peligna, i cui meriti, per onestà intellettuali, vanno riconosciuti alla precedente Amministrazione Comunale.Inoltre, il gruppo Pratola Insieme, offre assistenza a tutti coloro i quali incontreranno difficoltà nel compilare la domanda on line.

I contatti potete trovarli sulla Pagina Ufficiale FB “PRATOLA INSIEME” Il gruppo Consiliare Alessandra Tomassilli Salvatore Pizzoferrato