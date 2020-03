Allarme mascherine nelle carceri abruzzesi e molisane. 

La FP CGIL lancia un appello e presenta un esposto alle Procure.

Sulmona,30 marzo- La Funzione Pubblica CGIL torna a denunciare il grave disagio che sta vivendo la Polizia Penitenziaria, in questo periodo di emergenza epidemiologica. A lanciare l’allarme è Giuseppe Merola Coordinatore Regionale FP CGIL Polizia Penitenziaria, appellandosi al Ministro Speranza e presentando un esposto alle Procure della repubblica, Prefetture e Direzioni Generali A.S.L. Latorna a denunciare il grave disagio che sta vivendo la Polizia Penitenziaria, in questo periodo di emergenza epidemiologica. A lanciare l’allarme èappellandosi al Ministroe presentando un esposto alle Procure della repubblica, Prefetture e Direzioni Generali A.S.L.

Non c’è più tempo di attesa – chiosa Merola – bisogna garantire la giusta sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie, a tutela del rischio da contagio COVID-19 Ci sono già abbastanza soggetti positivi, negli Istituti del Paese, tra detenuti e agenti, ed il numero di dispositivi di protezione è sostanzialmente irrisorio – sottolinea senza mezzi termini il sindacalista – In alcuni Istituti delle due Regioni sono state distribuite mascherine “tipo straccio” ed i poliziotti penitenziari hanno legittimamente paura e sono preoccupati per la propria incolumità fisica.Abbiamo chiesto di velocizzare l’iter burocratico per la certificazione di conformità all’Istituto Superiore di Sanità, alla luce dei progetti di “autoproduzione” che saranno avviati presso i penitenziari di Sulmona, Vasto, Viterbo e Roma Rebibbia.In mancanza di azioni concrete, siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori.