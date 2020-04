All’alba vincerò’, l’evento culturale in diretta fb organizzato dall’Agenzia di Promozione culturale di Sulmona

Sulmona, 21 aprile- Venerdì 24 aprile alle ore 17,30 l’Agenzia per la Promozione Culturale di Sulmona presenta ALL’ALBA VINCERO’ una diretta dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/regione.abruzzo.it/? a cura di Andrea Del Castello sul celebre tema musicale dell’opera Turandot di Giacomo Puccini, che in questi giorni di emergenza sanitaria nazionale è stato tra i motivi più eseguiti e cantati nei flash-mob dai balconi di tutta Italia.

Ma cosa significa “all’alba vincerò”? Qual è il contesto originale di questo canto? Chi l’ha composto?

A partire da queste domande, Del Castello ci condurrà nella storia della Turandot intervallando il racconto della trama con l’ascolto e il commento dei brani più significativi dell’opera, in una “lettura” guidata che metterà in evidenza le caratteristiche narrative e musicali che hanno costruito la fortuna di questo capolavoro e in particolare dell’aria “Nessun dorma”, utilizzata sin dal suo apparire per interpretare aspirazioni di speranza, di amore, di fiducia nella possibilità di riuscire nell’impresa che ciascuno si propone.? L’iniziativa vuole essere una proposta piacevole e nello stesso tempo uno stimolo culturale che ci auguriamo riesca gradito in questo periodo di obbligato, necessario “confinamento” in casa.? Durante la diretta sarà possibile l’intervento del pubblico attraverso commenti o domande alle quali il Relatore sarà lieto di rispondere. Vi attendiamo numerosi!

Andrea Del Castello è laureato in Conservazione dei Beni Culturali – Indirizzo Musicologia all’Università di Parma e ha conseguito un Master di I livello in Music Management all’Università di “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha partecipato a convegni internazionali di musicologia e iconografia musicale, ha pubblicato articoli su studi interdisciplinari per riviste italiane e straniere. Nel mondo della musica ha collaborato con radio, blog, web tv, concorsi e testate giornalistiche. Tra i suoi libri sull’argomento, “Mark Knopfler. Il crogiolo dei generi musicali” (Move) e “Il videoclip. Musicologia e dintorni dai Pink Floyd a Youtube” (Cavinato). Dal 2016 ha approfondito gli studi nell’ambito delle tecniche narrative, in particolare legate al thriller. Sull’argomento ha pubblicato “Come si scrive un thriller di successo” (Lupi), “La voce della morte” (Bertoni) e il racconto “Come l’acqua” per l’antologia “Il tallone d’Achille” (Golem). Ha curato la raccolta “Miti e delitti” (Lupi).