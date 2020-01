Alla scoperta dei tesori del territorio/5, la torre di Introdacqua

Introdacqua, 25 gennaio– Fra i tanti tesori presenti sul territorio della Valle peligna una tappa d’obbligo merita il borgo di Introdacqua per ammirare la torre che, soprattutto all’imbrunire, ha un suo fascino particolare. La torre ha una imponenza straordinaria; dalla sua altura è possibile ammirare il suggestivo panorama sia di Introdacqua, sia della valle peligna. La torre ha la caratteristica d’essere cintata ed è a pianta quadrata; ancora oggi è possibile scorgere la presenza di due cannoniere nelle quali erano collocati, per l’appunto, eventuali cannoni.

Per quanto concerne il periodo storico della sua edificazione tal realtà ha dato luogo ad ampi dibattiti fra gli storici, ed esperti delle materie, a seguito dei quali si è giunti ad ipotizzare e sostenere che, il periodo di costruzione della torre di Introdacqua, sarebbe riconducibile alla seconda metà del XII secolo.Nel corso della storia la torre subirà danni da alcuni terremoti avutisi ad Introdacqua. L’ultimo è quello del millesettecentosei il quale creerà danni ingenti anche Sulmona; la torre sarà prontamente restaurata. Oggi rappresenta uno degli emblemi, una delle testimonianze storiche fra le più importanti di questo caratteristico borgo , con la sua storia, tradizioni, usi, costumi. La torre viene edificata per conseguire l’obiettivo di difesa in caso d’attacco; in passato vi si accedeva tramite un ponte levatoio.

Andrea Pantaleo