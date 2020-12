Alla scoperta dei nostri borghi tra storia e leggende: Forca Caruso

Sulmona, 19 dicembre– Evocarne il toponimo,in zona ,solo i più adulti ricordano che altro sottintende il significato, lo hanno sicuramente imparato nei tempi della loro infanzia,e non solo per le secolari storie di scorribande di briganti ,di assalti a carrozze di viaggiatori , a greggi di passaggio ,di rapine ,grassazioni ,omicidi ed altri crimini vari facilitati dall’isolamento del luogo .

Forca Caruso è il valico di montagna più alto ed importante e che fa da spartiacque tra i due mondi del Tirreno e dell’Adriatico, se senza alternative percorso dalla antichissima consolare Claudia Valeria poi S.S. 5 anche detta Tiburtina, e che ha visto attraversarsi nelle due direzioni l’ intero traffico commerciale e di umanità , come millenaria principale arteria della nuova civiltà da Roma alla attuale Pescara ed altri terminali di imbarco per le terre balcaniche, ma in diversi tempi anche per Venezia,i suoi tenimenti etc. Non mancando poi di aver visto il passaggio di antichi Imperatori, santi rilevanti tra i quali Santa Brigida compatrona d’Europa per il suo viaggio ad Ortona tra il 1365 e il 1370 non escludendo l’ipotesi che abbia trovato alloggio nell’allora Convento delle Clarisse in Goriano Sicoli che ha visto sviluppare la vita poi subito successiva di Santa Gemma Vergine, oppure recentemente San Josemaria Escriva‘ fondatore dell’Opus Dei che ha lungamente soggiornato in Gagliano Aterno,e senza dimenticare RE che sono passati però in sola direzione di andata verso il porto di Ortona.

Gli ultimi tempi del suo, per così dire, pieno servizio e che possiamo noi testimoniare, Forca Caruso era ripetuto argomento di evocazione per chi la doveva affrontare, gia’ da Raiano e poi nelle stazioni di servizio, nei bars, nelle trattorie e nei ristori della Valle Subequana, dove si fermavano i viaggiatori con le automobili e di più gli autotrenisti con i loro rimorchi del tempo, forse non solo per necessità di un caffè o di un panino con un bicchiere di vino ma per necessità di notizie ,di informazioni sul valico di…..Forca Caruso.

Una ritualità di domande con animo preoccupato e timoroso,su Forca Caruso : ciò chiaramente prima delle accurate e ; eccetto lontani sbagli ; precise previsioni del tempo e del traffico che arrivano ora con vari modalità di divulgazione, anche satellitare , zona per zona in tempo reale verso qualsiasi ora connesso automezzo in viaggio.-Si va a forca Caruso?. Si passa a Forca Caruso? Ci sono problemi a Forca Caruso? È transitabile Forca Caruso? (dove poi la specificazione nel discorso di “Caruso” indicava la immediata provenienza se del luogo o forestiera dell’interrogante quando nei paesi della Subequana il valico viene detto più generalmente “Forca”) e ricevendo di più risposte e riscontri di sollievo e rassicurazione anche da chi , sconosciuto, aveva appena e con fortuna attraversato in senso opposto il luogo inesorabile, se quelle paure non erano completamente immotivate o psicologiche per riedizione di cupe leggende, ma erano concrete già dal tardo autunno , per non raro inizio di problemi con il ghiaccio, di improvvise e repentine tempeste di neve, chiuse ed oscure bufere che possono anche seppellire in pochi minuti un automezzo malauguratamente fermo, od accumuli indotti da impeto di sempre stesso vento che spazza la neve sempre in alcuni tratti costruendoci muri sempre in altri. Un episodio da sorridere perché poi in quel frangente sopravvisse ,riguarda una vecchina del luogo, Serafina, e, già molto avanti negli anni venne raggiunta da un grave malanno talché indusse i suoi familiari ;e contro la sua superiore serenità e capacità di rassegnazione che si mostra in quella eta’; a trasportarla con urgente vettura privata nell”Ospedale di Avezzano per ricevere un qualche soccorso, succedendo nel tragitto che per un evento atmosferico invernale questa vettura venne bloccata e si fermò proprio nella pianura sul valico denominata “Femmina Morta” , ebbene questa vecchina senza neanche allora scomporsi nelle sue ferme caratteristiche esistenziali soltanto a se stessa ,conoscendo quella zona ed il suo nome ,si esclamò ” Oh, come mi hanno trovato un posto per morire! “

Avveniva invece in quel tempo d’estate, quando questi paesini si empivano di quelle antiche villeggiature con salutari soggiorni in montagna di mesi e mesi anche per mantenersi lontani dal caldo umido ed insopportabile delle città, che noi allora ragazzini e ragazzette,del posto e villeggianti, ci inventavamo dei ritrovi esclusivi appena fuori il paese dove poter stare in disparte sino a tarda ora ,essendo allora permesso,e coltivare come una setta i nostri estremi segreti tra i quali il più indicibile era fumare le prime sigarette. Nel completo silenzio della notte in una sorta di terrazza sulla valle ,detta” La grotta dei signori” dove si vedevano i presepi dei paesini con allora più scarsa illuminazione pubblica che adesso. Ebbene ciclicamente spuntava in alto dal valico la luce di autotreno e subito dopo iniziava a ruggire o forse ad ululare come un lupo ,ma rauco come un leone, un tipico e prolungato lamento che risuonava con colpi ciclici nel silenzio chiuso della conca subequana, Uaooo’ ,Uooo’, Uooo’,Uaooo’, richiamandosi nel buio della notte come animali selvatici tra di loro con diverso grave tono e diversamente prolungato tal da comprendere dal suono se il camion scendeva scarico o pieno di merce. Chiaramente gli autotreni carichi li seguivamo scendere molto più lentamente e con un risuono molto più disperato come se rappresentasse anche l’animo di allerta e di pericolo del povero camionista che discende nel precipizio della valle con la accortezza di un Boeing 747 in fase di atterraggio ma con il dramma immediatamente possibile della rottura dei freni così da rovinare in un burrone, salvo poi, dopo tanto frenare si sentiva una accelerata di sollievo arrivando indenne in fondo nei pressi di Castel di Ieri, ciò unitamente anche al nostro sollievo perché chiaramente facevamo il tifo per lui e per tutti quei sconosciuti eroi che ai nostri occhi di ragazzi erano capaci di quelle imprese.

Che cos’era quel frastuono? Una leva come nelle slot-machine che si abbassava in quei vecchi camion 682 619 Fiat per azionare il freno-motore cioè un meccanismo che agendo sugli scarichi riduceva sino a rallentare i giri del motore e così frenare il camion. Ora chiaramente come nei nuovi video poker questa leva è sostituita da un pulsante elettronico insieme a molti altri accorgimenti quali freni a disco common rail controlli elettronici vari della frenata e computer di bordo ed altri che non enumero, adottati come nuova tecnologia in tutti gli automezzi. Ma in quel tempo le grandi maggiori preoccupazioni erano generate dalla scarsa potenza di mezzi e della minore capacità tecnologica se giravano autovetture Fiat 500/600/850/1100 poi 124/125 etc. Alfa Giulietta e tanti altre fumose autovetture con pochi cavalli con freni a tamburo ed a ganasce che nel confronto delle grandi salite o discese procuravano molte apprensioni e soste sia di ebollizione del radiatore o di scarsa e insufficiente frenata per riscaldamento dei tamburi, poi anche quei camions inferiori per potenza ai 200 cavalli, svolgevano il loro compito con il loro ritmo ma non erano assolutamente confrontabili con quelli odierni da 600 cavalli tanto che veniva supposto che la minore capacità dei camions Fiat era dovuta anche ad imposizioni nel trattato di pace che impediva all’Italia di avere mezzi gommati e cingolati dello stesso livello delle Nazioni vincitrici.

Poi in un solo giorno tutto finì, arrivo il silenzio perché venne completata la A25, ci restò il traffico locale e finì anche Forca Caruso, tornando ad essere soltanto Forca. Il toponimo Caruso usato dai viaggiatori scomparve e forse dopo decenni si riascoltava con dialetto della costa o marchigiano, nella unica rimasta macelleria del paese, da persone ormai anziane che tornavano per acquistare carne di montagna o formaggi ricordando quando, come tutti che passavano per lavoro lungo la consolare di quel tempo, facendo Forca Caruso, si fermavano nelle diverse macellerie proprio per l’acquisto di questi prodotti locali da portare poi a casa, se molto apprezzati nel loro gusto.

Certamente oggi questi antichi viaggiatori arrivano con autovetture di moderna tecnologia ed ugualmente alle moto od ai camions carichi o scarichi che siano, salgono o scendono da e per Forca Caruso, senza differenza alcuna ed in piena assoluta sicurezza proprio per gli accorgimenti tecnologici contenuti nei mezzi, ma in quel tempo le autostrade di montagna vennero così concepite con pendenza di gradualità ferroviaria proprio per agevolare il traffico in relazione alla scarsa potenza e possibilità tecnica dei mezzi circolanti in quel periodo se effettivamente tutti di derivazione bellica riconvertiti poi nel civile.Percio’ oggi si fatte autostrade non sono più strettamente necessarie per il trasporto delle merci e delle persone tanto che nel prossimo futuro sembra previsto anche l’utilizzo di mezzi a guida autonoma. Vedremo nel futuro.

Parapax.