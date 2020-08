Alla Rotonda di San Francesco concerto di Micaela Faiella e Pasquale Di Giannantonio

Sulmona, 24 agosto- Gli appuntamenti di Rotonda in Arte continuano elargendo eventi di cultura, musica, arte, per un mosaico d’identità Sulmonese di encomiabile valore. Si è tenuto il concerto dal titolo Flachiduo in concerto degli artisti musicisti Micaela Faiella al flauto e Pasquale Di Giannantonio alla chitarra, evento che ha fatto vivere un’ora di musica di professionalità la quale ha elargito emozioni particolari.

Non è mancata la presenza del pubblico ed anche dei turisti presenti in città. Come programma di sala sono state seguite celebri composizioni musicali di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Sor, Castelnuovo Tedesco. La musica ancora una volta si conferma appuntamento importante e di coesione sociale. Presenti oltre i musicisti Latifa Benharara presidente dell’Associazione Culturale Ilhem, Associazione che ha organizzato l’evento. Micaela Faiella e Pasquale Di Giannantonio sono un binomio di eminente professionalità che rappresenta un’ennesima identità sulmonese preziosa, fondamentale. Hanno elargito un concerto musicale ottimo eseguendo composizioni musicali entrate di diritto nell’olimpo dell’immortalità di tutti i tempi.

La chitarra, il flauto, sono strumenti musicali con una storia imperitura autorevole e millenaria. La chitarra, secondo studi compiuti da rinomati storici e studiosi, avrebbe tratto la sua origine da un’arpa presente in Mesopotamia nel periodo del 2500 Avanti Cristo, mentre il flauto ha origine nel continente asiatico ed in seguito di diffonderà in altri continenti fra cui l’Europa. I primi flauti sono in legno, ma anche ricavati da ossa di animali. Il prossimo appuntamento di Rotonda in Arte avrà luogo domenica 23 agosto con le due mostre fotografiche di Giovanni Sarrocco e Paolo Di Menna, rispettivamente intitolate Diforisma Urbano e Assenze, esposizione che durerà da domenica 23 agosto a venerdì 28 incluso.

Andrea Pantaleo