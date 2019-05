Alla riscoperta del nostro buon pane, lunedì convegno a Tagliacozzo

Sulmona, 10 maggio– La Fiesa Regionale d’Abruzzo, l’Assopanificatori Confesercenti e l’Istituto Tecnico per il Turismo “A. Argoli”, in collaborazione con la Città di Tagliacozzo, organizzano il Convegno di studi “Alimentazione: alla riscoperta del nostro buon Pane – Il Pane e i cereali nel contesto alimentare del turismo enogastronomico” che si terrà lunedì 20 maggio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella splendida cornice del Teatro Talia di Tagliacozzo.

Lo scopo principale del Convegno è quello di parlare di “Sana alimentazione”, diffondendo tra i giovani la giusta conoscenza scientifica, soprattutto per quanto riguarda la reintroduzione del consumo del Pane nella ristorazione collettiva, soprattutto nelle mense scolastiche. Per questo l’attenzione è rivolta principalmente ai ragazzi in età scolare in termini di educazione all’alimentazione. Ma vi è anche la necessità di trasmettere la conoscenza ai genitori e agli insegnanti.

Gli organizzatori, soprattutto con il contributo di medici nutrizionisti ed esperti del settore, intendono divulgare un concetto semplice: Non esiste un cibo capace di determinare da solo salute e malattia. Non esistono cibi da evitare o da preferire, né pasti da fare in una maniera piuttosto che in un’altra. Mangiare è una visione d’insieme e non vanno esclusi cibi come il Pane che puntualmente vengono messi al centro di allarmismi e disinformazione. Piuttosto bisogna aspirare alle giuste quantità e alla giusta qualità.

Tutto questo è racchiuso nella tradizione e nella tipicità locale che dona ai consumatori un patrimonio consistente di Panificazione artigianale di qualità utile alla salute dell’uomo: Il profumo del pane è la cosa più bella e più buona che c’è. E il pane non ha mai fatto male a nessuno.

Al Convegno di studi parteciperanno: Vinceslao Ruccolo, Vice Presidente Nazionale Assopanificatori Confesercenti; Patrizia Marziale, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per il Turismo “A. Argoli”; Vincenzo Giovagnorio, Sindaco della Città di Tagliacozzo; Antonio Pacella, Medico chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Consulente del CONI e dell’Arma dei Carabinieri, Medico Settore Tecnico FIGC; Gaetano Pergamo, Direttore Fiesa Nazionale; Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di Scienze storiche, dei beni culturali e del territorio dell’Università di Tor Vergata; Mauro Febbo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo; Lido Legnini, Direttore Regionale Confesercenti Abruzzo; Sandro Bucciarelli, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico Regione Abruzzo. I lavori saranno coordinatore da Angelo Pellegrino, Direttore Fiesa Confesercenti Regionale d’Abruzzo.