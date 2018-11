Alla D’Annunzio sarà istituito un master in ” Diritto ed economia del mare”

Sulmona, 13 novembre- Sarà attivato presto presso l’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara un Master interuniversitario annule di I livello in “Nutraceutica ed Educazione alimentare”, nonché la istituzione e attivazione del master di II livello in “Diritto ed Economia del mare” che prevede anche l’apposita convenzione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, e la istituzione e l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Tutor clinico per le Professioni sanitarie”.

Lo ha stabilito questa mattina il Senato Accademico che si è riunito sotto la Presidenza del Rettore prof. Sergio Caputi che ha dato il via libera alle nuove iniziative.Nel corso della riunione sono stati deliberati anche accordi internazionali con l’Università di Sakarya (Turchia), l’Università Statale Medica Bielorussa di Minsk e l’Università Europea di Tirana (Albania). Il Rettore ha anche aggiornato il Senato accademico sull’andamento delle immatricolazioni segnalando, tra gli altri, il grande successo del nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Scienza dell’alimentazione e della salute”.(h. 15,30)