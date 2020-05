Albani:  dieci giorni  decisivi  e capiremo se il virus è ancora tra noi

Sulmona, 5 maggio– Tra dieci giorni, due settimane al massimo si vedrà se le uscite libere degli ultimi giorni – dal 1° maggio a ieri – hanno compromesso quanto di buono fatto dagli abruzzesi in quasi due mesi di quarantena. Il distanziamento sociale resta il provvedimento principale e va adottato con particolare riguardo anche dagli sportivi (per esempio quelli che in massa frequentano il lungomare). L’utilizzo della mascherina è caldamente consigliato nei prossimi 15 giorni, anche all’aperto. Lo dice questa mattina Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze, nonché direttore di Medicina e chirurgia d’urgenza all’ospedale di Pescara in una intervista al quotidiano abruzzese il Centro “Da ieri al 13 maggio. Sarà il tempo necessario a “pesare” la tenuta del sistema Abruzzo. Se dovesse esserci una maggiore diffusione del virus – aggiunge Albani – lo vedremo tra circa dieci giorni, due settimane al massimo, che è il tempo dell’incubazione. Saremo molto attenti, monitorando eventuali aumenti”.