Palazzo dell’Emiciclo ospiterà una mostra di opere inedite Basilio e Tommaso Cascella.

Sulmona,21 novembre- In occasione della seduta ordinaria annuale del Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) che si terrà a L’Aquila dal 22 al 25 novembre, sarà presentata alla stampa la mostra “Gente Italica – le tele ritrovate di Basilio e Tommaso Cascella”. Si tratta di una serie di pannelli decorativi che rappresentano il “travaglio di un’epoca”, realizzati nel 1937 su commissione del Ministero dell’industria. Le tele, che rimarranno esposte per tutta la durata dell’evento Cram e che potranno essere visitate dal 23 al 25 novembre, non sono mai state esposte in precedenza, e sono state rinvenute dal collezionista e storico d’arte Andrea Iezzi, per poi essere restaurate nel laboratorio del prof. Leonardo Severini in modo da riportarle al loro antico splendore.

L’appuntamento è per domani giovedì 22 novembre alle ore 11,30 nella sala stampa Luciano Fabiani di Palazzo dell’Emiciclo, per scoprire i dettagli dell’allestimento che sarà ospitato nel “Giardino d’inverno” del Consiglio regionale, Palazzo dell’Emiciclo, a L’Aquila. L’inaugurazione della mostra sarà fatta subito dopo la conferenza.

Interverranno il consigliere regionale Antonio Innaurato in veste di presidente del Cram, il maestro Tommaso Cascella Junior, il collezionista Andrea Iezzi (proprietario delle opere esposte), Leonardo Severini dell’Università della Tuscia, restauratore delle opere e Giancarlo Zappacosta, direttore del dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo.

L’evento sarà moderato da Loris Di Giovanni dell’Unpli Abruzzo (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

La famiglia Cascella da 120 anni, tra arte e genialità, rappresenta un esempio di famiglie di artisti tra le più importanti del panorama italiano e mondiale e da cinque generazioni si tramandano l’arte con una passione che le ha caratterizzate per la loro capacità espressiva sempre presente nelle diverse forme in cui si sono cimentati. La storia di queste generazioni di artisti rappresenta la testimonianza di un entusiasmo creativo che si è manifestato e continua a manifestarsi in maniera impareggiabile. Le opere dei Cascella sono state sempre considerate come la testimonianza dell’Abruzzo nel mondo, soprattutto nella raffigurazione degli ambienti e dei luoghi cari agli artisti.

Basilio Cascella, capostipite della famiglia e Tommaso il suo primogenito, hanno sempre portato la cultura abruzzese in giro per il mondo mietendo successi e suscitando ammirazione in ogni luogo in cui hanno operato.

Basilio Cascella (Pescara, 2 ottobre 1860 – Roma, 24 luglio 1950)

Pittore, ceramista, litografo, editore, capostipite della famiglia Cascella, Basilio nacque a Pescara nel 1860 da Francesco Paolo, sarto, ricamatore e decoratore e da Marianna Siciliani. Sulla sua infanzia e sulla sua formazione artistica non si hanno molte notizie. Basilio comunque fu un artista che non ebbe maestri e che deve tutto solo a se stesso e al sentimento dell’arte che aveva nel sangue e nell’anima, anche se più tardi si gioverà dei consigli dei vari artisti dell’epoca con i quali ebbe rapporti amichevoli. Dopo avere trascorso l’infanzia ad Ortona, a soli 15 anni si trasferisce a Roma in cerca di fortuna e dove si dedica alla litografia. Nel 1878 lo troviamo a Napoli dove vive incidendo biglietti da visita e figurine alla moda e dove entra in contatto con molti altri artisti, tra cui Domenico Morelli e Francesco Paolo Michetti. Durante il servizio militare a Pavia conosce Medardo Rossi e Vincenzo Irolli che lo avviano alla pittura. Si trasferisce poi a Milano… Dal 1984 partecipa alle più importanti mostre di arte contemporanea italiana riscuotendo nel 1894 un notevole successo con il dipinto “Il suono e il sonno” vasta tela simbolista esposta sia a Napoli che a Brera e Milano. Parallelamente si dedica all’attività di litografo venendo premiato con quella medaglia d’oro che viene riprodotta sulla testatina della carta da lettere dello “Stabilimento litografico B, Cascella”.Rientrato a Pescara nel 1885, apre uno stabilimento cromolitografico su di un terreno che gli era stato concesso dal comune a patto che l’artista provvedesse ad erigervi un laboratorio artistico di pittura ed arti affini. Il luogo diviene punto di incontro di artisti e letterati. Basilio Cascella riannoda i rapporti con Michetti ed entra a far parte del cenacolo Michettiano, frequentato all’epoca da Gabriele d’Annunzio, Francesco Paolo Tosti, Costantino Barella e nel suo stabilimento stampa tre serie della rivista di alto prestigio “Illustrazione abruzzese”, che, come era dichiarato nella presentazione, accanto al fine artistico e letterario, intendeva mettere in luce le infinite bellezze accumulate nei secoli nel sud d’Italia e riprodurre ed illustrare in grandi tavole i tanti monumenti, le tante opere di pittura, ceramica, scultura nascosti nei piccoli centri e scarsamente conosciuti. Tra i collaboratori spicca Gabriele D’Annunzio. Intanto crescevano i figli Tommaso Michele e Gioacchino anch’essi artisti. Dallo stabilimento litografico di Basilio Cascella uscirono oltre ai fascicoli della “Illustrazione abruzzese” stampe d’artista ed etichette, pubblicazioni, immagini devozionali, illustrazioni per libri, cartoline. Questa produzione ebbe nel 1898 un importante riconoscimento con la premiazione all’Esposizione Nazionale di Torino della grande litografia “La Maddalena”. Dal 1920 si dedica prevalentemente alla produzione di ceramica che espone con successo alle “Biennali internazionali delle arti decorative” di Monza. nel 1928 si trasferisce a Roma dove l’anno seguente viene eletto deputato. Oggi dove era il laboratorio fondato da Basilio Cascella alla fine del 1800, donato nel 1966 dagli eredi Cascella al Comune di Pescara viene ospitato dal 1985 il Museo Cascella. La struttura raccoglie nelle sue 12 sale, oltre 500 opere di pittura, scultura, ceramica e grafica di Basilio, dei figli Tommaso, Michele, Gioacchino, di Andrea e Pietro.

Tommaso Cascella– (Ortona 1890 – Pescara 1968)

Il primogenito Tommaso, sotto la giuda del padre Basilio, prosegue sul solco impresso dall’opera paterna ed esordisce a solo 17 anni nel 1907 con una mostra a due, insieme dal fratello Michele. Crea litografie, disegni e dipinti per la rivista “Illustrazione abruzzese” diretta dal padre e finanziata dai Fratelli Pascale di Popoli. È anche corrispondente di guerra per la rivista paterna “La Grande Illustrazione” nel 1914. Proprio nello stesso anno pubblica un volumetto dal titolo “Con D’Annunzio a Parigi” in cui racconta come fu scambiato per una spia mentre dipingeva dal vivo scene di guerra sul fronte tedesco e imprigionato, ma poi liberato grazie all’intervento di Gabriele D’Annunzio. Negli anni successivi espone a Milano, Torino e insieme al fratello Michele, a Parigi. Nel 1932 è tra i vincitori della Biennale di Venezia. Il tema più frequente scelto dall’autore è quello pastorale e paesaggistico, le montagne del Gran Sasso e il mare di Pescara.

Maria Teresa Liberatore