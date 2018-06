Al voto oggi in 31 Comuni

Sulmona,10 giugno– Sono ben 31 i comuni nelle quattro province nei quali si vota oggi con ben 88 candidati alla carica di sindaco e 1500 candidati aspiranti consiglieri comunali. Alle urna andranno circa 175 mila elettori e solamente in due città Teramo e Silvi Marina (Te) che hanno una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è previsto eventualmente il doppio turno di ballottaggio. A Silvi sono quattro i candidati a sindaco sostenuti da 10 liste. Si tratta di Simona Astolfi (M5s), Andrea Scordella, (centrodestra), l’uscente Francesco Comignani, (centrosinistra), Antonio Del Vecchio, ex alleato di Comignani,che corre con il Movimento Civico “Silvi in Comune” e “Giovani in Comune”. A Teramo i candidati sindaci sono sette mentre le liste in campo sono 17. Il candidato del centrodestra è l’ex Assessore regionale ai Trasporti Giandonato Morra sostenuto da sei liste Per il centrosinistra a correre per la poltrona di primo cittadino, Gianguido D’Alberto, mentre Giovanni Cavallari con la lista “Bella Teramo” e’ appoggiato dalla lista civica “Alleanza Civica per Teramo”. Gli altri candidati sono Cristiano Rocchetti, (Movimento Cinque Stelle), Alberto Covelli (liste civiche Popolari con Teramo e Abruzzo Insieme) e Paola Cardelli (lista civica Sinistra per Teramo). Sempre per l’area del Centrodestra c’è l’altra candidatura dell’ex Assessore reegionale ( oggi consigliere regionale) Mauro Di Dalmazio con due iste a sostegno

Tutti i comuni dove si vota

5 Comuni in provincia di Chieti (Fallo, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro e Villa Santa Maria),

7 in provincia dell’Aquila (Barete, Castellafiume, Lucoli, Massa d’Albe, Oricola, San Benedetto nei Marsi e Scanno);

9 in provincia di Pescara (Bussi, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Turrivalignani).

10 in provincia di Teramo: oltre a Teramo e Silvi, gli unici con popolazione superiore a 15mila abitanti, si voterà anche in altri 8 centri: Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Montorio al Vomano, Nereto e Notaresco. (h.7,00)