Al via la XIV^ edizione del  “Cammino del perdono”

Sulmona, 8 maggio– È al via la quattordicesima edizione del cammino del perdono convegno itinerante sui passi di Celestino V da Sulmona a L’Aquila. Come ogni anno gli eventi in programma sono stati organizzati dalla Associazione Panta Rei Conacreis dell’Aquila con il patrocinio del comune dell’Aquila e in collaborazione con il Gruppo archeologico Superequano di Castelvecchio Subequo e l’Associazione “Rete dei cammini”.

Il programma si presenta particolarmente ricco ed interessante e prevede cinque giorni di percorsi a piedi tra borghi antichi e luoghi sacri di tutti i tempi, visite guidate e conferenze in cui si toccheranno le tappe del Cammino del Perdono di Celestino V, dalla Badia celestiniana di Sulmona, riaperta il 5 maggio, Castelvecchio Subequo e l’Eremo di San Vananzio, da Fontecchio a Santo Spirito d’Ocre per concludere con la visita guidata alla Basilica di Collemaggio.

Le varie tappe prevedono: Martedì 8 maggio Auditorium Sericchi della BPER Strinella 88, a L’Aquila alle ore 18,00 la scrittrice Maria Grazia Leopardi “Tutto vibra” secondo l’antica sapienza e l’ingegnere aerospaziale Roberto Bordi “L’energia vibrazionale alla base della realtà e della vita”.

Mercoledì 9 maggio percorso Badia-Sulmona – alle ore 9.00 una breve visita alla Badia celestiniana di S.Spirito con la Dott.ssa Anna Rita Glisenti del Polo Museale d’Abruzzo, salita all’eremo di S. Onofrio e percorso a piedi per Sulmona.

Alle ore 18,00 nella Sala convegni dell’hotel Santacroce a Sulmona, dopo i saluti del prof. Emiliano Splendore, Presidente del Gruppo Archeologico Sperequano, Pasquale Di Giannantonio parlerà di “Vibrazioni, Paesaggi sonori che risanano corpo e anima”.

Giovedì 10 maggio – percorso Sulmona Castelvecchio Subequo- Alle ore 13,00 visita all’eremo di San Venanzio, guidata da Giuseppe Cera che alle 18,30 terrà una conferenza “Musica: vibrazione dell’universo e delle sue anime”.

Venerdì 11 maggio – percorso Castelvecchio Subequo – Fontecchio- Alle 18,30 nel Convento di San Franecesco Patrizia Primiterra “Il suono… magia di vita” Concerto di Campane di Cristallo”.

Sabato 12 maggio – percorso Fontecchio – S. Spirito d’Ocre – Alle ore 16.30, dopo una breve visita al Monastero con Gianluca Sordini, presso la Sala convegni del Convento Cistercense di S. Spirito d’Ocre, XIII secolo, Carlo Di Stanislao, medico agopuntore e Chiara Mastrantonio, psicologa e psicoterapeuta “Il movimento del cambiamento”; seguirà Patrizia Favorini, Guida di meditazione profonda ed autocoscienza (MPA) con “Meditazione per creare e coerenza vibrazionale” e Paolo Debertolis¸ prof. Agg. Coordinatore del “Super Brain Research Group” all’università di Trieste “Archeoacustica: La vibrazione dei luoghi sacri. Effetti sulla coscienza”.

Domenica 13 maggio – percorso S. Spirito – L’Aquila. Alle ore 16.00 a Santa Maria di Collemaggio visita guidata con Letizia Giuliani e Maria Grazia Leopardi. È possibile partecipare gratuitamente alle conferenze e alle visite guidate.

Maria Teresa Liberatore