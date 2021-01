Al via campagna di vaccinazione anti Covid 19: la Comunità Montana Sirentina è pronta

Molina Aterno, 16 gennaio– Da lunedì 18 Gennaio la piattaforma telematica della Regione Abruzzo per la prenotazione al vaccino anti-Covid-19 sarà riaperta e darà il via alla seconda fase della campagna vaccinale. Questa volta potranno registrarsi al sistema gli ultraottantenni, le persone con disabilità o fragilità e tutti coloro appartenenti alle categorie della prima fase che non hanno ancora fatto la prenotazione (operatori sanitari, sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani. Lo annuncia Luigi Fasciani sindaco di Molina Aterno

“In questa battaglia che ormai da quasi un anno tutti stiamo combattendo- spiega Fasciani- la Comunità Montana Sirentina sta dando il suo contributo alla campagna di vaccinazione anti-Covid 19 con due iniziative a favore della popolazione.Da Lunedi, offrirà supporto ai cittadini che abbiano difficoltà ad effettuare la registrazione in maniera autonoma mettendo a disposizione personale e strutture, e, grazie al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, attiverà un servizio di trasporto gratuito, che permetterà ai cittadini, che ne abbiano necessità, di potersi recare ad effettuare il vaccino.

Servizi importanti che hanno subito trovato accoglimento entusiasta da parte di tutti gli altri Sindaci della Valle Subequana e che permettono sia di rimuovere quegli ostacoli che alcune categorie di persone, soprattutto per ragioni legate all’età, avrebbero potuto incontrare con la piattaforma online, sia di garantire a tutti la possibilità di raggiungere il presidio ospedaliero per la somministrazione del vaccino. Il vaccino oggi rappresenta la speranza di tornare presto alla normalità.

Sostenere la campagna di vaccinazione e aiutare i nostri cittadini facendo sì che tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse possibilità è un dovere di noi amministratori. Solo facendo squadra possiamo vincere il Covid-19″.