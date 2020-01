Al via a Sulmona il festival del cioccolato 2020

Sulmona, 4 gennaio– Prima giornata del Festival del Cioccolato nella città di Sulmona, con i padiglioni allestiti da Piazza Carlo Tresca, sino all’altezza del Palazzo della Santissima Annunziata, lungo Corso Ovidio. Rinomati artigiani, professionisti, imprenditori del cioccolato, hanno onorato ancora una volta la città di Sulmona con la loro presenza, i loro prodotti, la loro storia imprenditoriale, professionale. Il cioccolato è altra realtà importante e prestigiosa della nostra Italia, la quale può vantare ottimi primati internazionali, anche nella vetusta produzione del cioccolato. La città di Sulmona dal tre ai sei gennaio vedrà la terza edizione dell’evento. Molti i prodotti presenti in ogni stand gastronomico, con la possibilità sia di assaggiare e degustare i prodotti per l’eventuale acquisto successivo. Ancora una volta l’iniziativa è stata largamente apprezzata dalle tantissime persone che hanno affollato i vari stand

La storia della produzione del cioccolato in Italia è particolare: la nostra nazione, nonostante la forte concorrenza da parte dell’Olanda, riesce a proporre e realizzare la produzione del cioccolato. La casa Reale Sabauda, nel secolo XVII, procede ad elargire la prima autorizzazione a far vendere la coccolata sotto forma di bevanda. Il cacao viene introdotto nel XVI secolo In Europa e si diffonde rapidamente in tutte le nazioni del continente. Una manifestazione, questa del Festival del Cioccolato a Sulmona, la quale promuove altra italianità con la sua storia prestigiosa.

A.P.