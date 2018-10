Al poligono di tiro 19° Trofeo Nazionale città di Sulmona

Sulmona, 20 Ottobre– Si svolgeranno a partire da oggi e domani mattina domenica ventuno ottobre 2018 al poligono di tiro di Sulmona, le gare valevoli per la 19^ edizione del Trofeo Nazionale della città di Sulmona, gara di tiro ad aria compressa con l’utilizzo pistole e carabine. L’evento vedrà giungere ottanta partecipanti provenienti dalle Regioni Campania, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, tutti con ottime capacità tecnico sportive.

Fra i partecipanti in gara vi saranno anche il Campione Olimpico Marco Ghini e la tiratrice internazionale Cristina Di Rocco oltre ad altri illustri atleti. Il Direttore di gara sarà Franco Gabriele della Sezione Tiro a Segno Nazionale UITS di Sulmona. Le gare si svolgeranno ad una distanza di dieci metri. Fondamentale è stata anche la preziosa collaborazione ed apporto da parte dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) di Sulmona la quale, per la giornata di domenica, avrà l’incarico di preparare il pranzo per i concorrenti in gara. Il poligono della città di Sulmona ha origini le quali si attestano alla seconda metà dell’Ottocento quando, per volontà di alcuni eminenti cittadini Sulmonesi, si realizzerà la struttura tutt’oggi funzionante.

L città può vantare anche l’esistenza e la presenza di questo poligono che contribuisce ad apportare prestigio e rilievo alla città. Diciannove edizioni sin qui avutesi, del trofeo Nazionale città di Sulmona di tiro a segno ad aria compressa, sono la fondamentale continuità di proseguire un itinerario importante che è quello del mondo del tiro a segno sportivo ad aria compressa. La città di Sulmona in questi due giorni sarà Capitale Nazionale del tiro a segno ad aria compressa che conta nell’intero panorama nazionale di questa straordinaria, emozionante, coinvolgente disciplina sportiva. In bocca al lupo a tutti i partecipanti, vinca il migliore.

Andrea Pantaleo