Al Poligono di Sulmona 4^ Gara Regionale Federale

Sulmona, 13 maggio– Si svolgerà anche oggi,domenica 13 maggio, nel Poligono di Tiro di Sulmona, la quarta Gara Regionale Federale valevole per il Campionato Regionale della Regione Abruzzo, competizione la quale vedrà partecipare oltre cento concorrenti giunti da ogni località della Regione Abruzzo. La gara sarà di tiro con pistola e carabina ad aria compressa per le categorie P10 e C10. Il Direttore di gara sarà Franco Gabriele; per la giuria della gara costituita da Walter Valeriano, Silvio Soccorsi, Roberto Ricci e Leonardo la Civitail lavoro di valutazione sarà molto impegnativo considerato l’ottimo livello e preparazione di tutti i partecipanti in gara. Il delegato UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) sarà Bruno Matrantonioil cui compito in qualità di delegato sarà quello di verificare la regolarità della gara; senza quest’ultimo le competizioni di tiro a segno non possono avvenire, essendo prevista l’obbligatorietà della presenza di un delegato UITS. La gara consiste nello sparare alle sagome di cartone ad una distanza di dieci metri: la prova richiede notevole preparazione ed abilità tecnica. Prima dell’inizio delle gare si procede ad analizzare e controllare le armi, che verranno utilizzate dai concorrenti, al fine di valutare se esse sono in regola con le normative previste per le gare di tiro. Il poligono di Sulmona è una struttura importante per la città ed il territorio Il poligono è stato fondato nel XIX secolo per volontà di alcuni illustri cittadini Sulmonesi motivati dalla passione per il tiro a segno anche con l’utilizzo di armi da fuoco. Il poligono di Sulmona difatti oltre ad avere il tiro a segno ad aria compressa ha anche la sezione per il tiro a segno mediante l’utilizzo di armi da fuoco. Come si sol dire in bocca al lupo a tutti i partecipanti, vinca il migliore (h. 8,30)