Al Maria Caniglia lo spettacolo le “ leggi della gravità”

Sulmona a,7 giugno- Dopo oltre un anno, causa l’epidemia da Covid 19, il teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona riapre per l’emozione e la soddisfazione di tutti. In anteprima nazionale va in scena lo spettacolo dal titolo Le ‘leggi della gravità’, il quale sarà rappresentato sabato 12 giugno 2021 alle ore diciotto e trenta. Presenti questa mattina al foyer del Teatro comunale Patrizio Maria d’Artista Direttore Artistico della stagione di prosa, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’Assessore alla cultura Manuela Cozzi, Gabriele Lavia e Federica Martino protagonisti dello spettacolo che nel corso di una conferenza stampa hanno illustrato il significato ed il valore di questo appuntamento

Tratto dal romanzo dello scrittore francese Jean Toulè, adattato da Gabriele Lavia, in un unico atto di circa un ora e mezza, le leggi della gravità narra la storia di una donna che, in una notte di tempesta, si reca al commissariato del suo quartiere al fine di confessare l’assassinio del marito, avvenuto una decina di anni prima. Il caso a seguito di indagini viene chiuso, archiviato, come suicidio; il marito infatti si suicida gettandosi dal balcone dell’undicesimo piano. La donna, nel corso della sua confessione, asserisce che è stata lei ad averlo spinto giù dal balcone. Manca poco più di un’ora alla scadenza dei termini per riaprire il caso, ed iniziare nuove indagini mediante un nuovo progetto investigativo. Trattasi di leggi di gravità diverse: quella fisica di nove e ottantuno metri al secondo, l’altra non misurabile, la caduta delle coscienze dentro i fallimenti delle proprie vite. Gabriele Lavia è una delle più rappresentative figure artistiche del teatro italiano dell’ultimo mezzo secolo. L’artista cresce a Torino, città nella quale vive con la famiglia di origini siciliane.

Il 1963 è l’anno del debutto di Gabriele Lavia dopo aver conseguito il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Ha recitato in famosi sceneggiati televisivi e, per il Teatro alla Scala di Milano è il Servo della casa di Laio in Edipo re, con le musiche di scena di Andrea Gabrieli, per la regia di Giorgio De Lullo, con Giorgio Albertazzi, Anna Praclemer, Renzo Palmer sol per citarne alcuni. Gabriele Lavia è stato diretto da famosi registi dello spessore di Giorgio Strehler, Giuseppe Petron Griffi, Giancarlo Sbragia, Luigi Squarzina, solo per citarne alcuni. Nel 1983 Gabriele Lavia esordisce come regista con i Pellegrini nella Mecca di Gluck, ed ha interpretato anche ruoli cinematografici. Federica Di Martino moglie di Gabriele Lavia nasce a Ortona nel 1973; si forma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nella quale si diploma nel 1996. Lavora sin da subito con i registi Luca Ronconi, Giuseppe Ronconi, Luca Barbareschi sol per citarne alcuni riscuotendo molto successo. Ha lavorato in innumerevoli spettacoli teatrali e, nel 2006, vince il premio E.T.I.

Nel 2013 Federica Di Martino è stata insignita dell’onorificenza di “Ambasciatrice d’Abruzzo nel mondo” per meriti culturali. Insieme a Gabriele Lavia lavora in numerosi spettacoli teatrali. Lo spettacolo le Leggi della Gravità ha la regia di Gabriele Lavia, la traduzione di Chiara De Marchi, con Gabriele Lavia e Federica Di Martino protagonisti insieme a Enrico Torzillo. Lo spettacolo è promosso da Metaproduzioni con il patrocinio del comune di Sulmona, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, con la Banca Bper sponsor; le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Andrea Viotti, le musiche di Antonio Di Pofi. Il Teatro Maria Caniglia riapre alla grande con l’andata in scena dello spettacolo

Andrea Pantaleo