Al Maria Caniglia inaugurato l’evento FuturaSulmona

Sulmona, 14 ottobre– L’evento FuturaSulmona tanto atteso, questa mattina ha avuto il suo inizio, con la cerimonia d’apertura avutasi al teatro comunale Maria Caniglia. Presenti il sindaco della città Anna Mar ia Casini i dirigenti scolastici Caterina Fantauzzi e Massimo Di Paolo,l’assessore Piero Fasciani, dirigenti scolastici giunti da ogni località della regione Abruzzo, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, molti studenti almeno tremila giunti da ogni istituto scolastico abruzzese, per tre giorni che saranno di confronti, dibattiti, analisi, approfondimenti sul ruolo che, la scuola del domani, dovrà avere al fine di formare le nuove generazioni le quali rappresentano il futuro dell’Italia.

In questi tre giorni di evento almeno tremila saranno i ragazzi provenienti da tutta la regione Abruzzo, che saranno presenti a Sulmona per confrontarsi ed affrontare la realtà della scuola digitale. La legge numero 107 del 2015, ha introdotto una rilevante riforma della scuola, la quale vuole avere la finalità di creare un mondo nuovo nell’approccio con la scuola stessa. Molte sono state le novità introdotte con tale legge e, fra esse, anche la realtà del digitale ma anche più lingue, economia, ed altro ancora.

Futura è nata a Bologna ed in seguito si diffonderà in tutta Italia; undici saranno te tappe nazionali e, fra esse, vi è anche la città di Sulmona. Otto saranno i gruppi di studenti, ognuno dei quali costituito da dieci studenti, che si confronteranno sulle tematiche attuali del mondo moderno, della scuola con le sue conoscenze. La cerimonia inaugurale ha visto affrontare molti temi avutisi anche nel corso della storia; non è mancato il momento dell’unità nazionale, del tricolore, con numeri di ballo delle ragazze che hanno realizzato il tricolore italiano, per il quale molti giovani hanno immolato le loro vita, se sol si pensa alle centouno battaglie risorgimentali, alla lotta di liberazione nel corso della seconda guerra mondiale, nel biennio 1943 – 1945. Fra i temi affrontati quello della guerra in Iraq la quale ha inizio nel marzo del 2003, due anni dopo il terribile attacco avvenuto alle torri gemelle di New York l’undici settembre del 2001.

La guerra ha inizio con lo sbarco di terra al fine di proseguire in territorio iracheno, con la coalizione multinazionale guidata dagli Stati uniti d’America. L’obiettivo militare è disautorare il regime di Saddam Hussein ritenuto, in questo momento storico, il nemico numero uno degli Stati uniti D’America e dell’occidente. Il 2011 sarà l’anno della cessazione di ogni controllo della forza multinazionale il quale vede il passaggio di tutti i poteri in maniera definitiva alle autorità dell’Iraq. Nel corso della cerimonia odierna non sono mancati momenti dedicati alla musica ed alla danza con coreografie molto significative. L’evento Sulmonafutura è particolarmente atteso in città e vedrà l’intero centro storico di Sulmona interamente coinvolto. Protagonisti assoluti ed indiscussi in questi tre giorni saranno i giovani studenti, ai quali auguriamo ogni fortuna, ogni bene. La scuola deve guardare al futuro, alla modernità, al fine di preparare al meglio i giovani studenti i quali dovranno esser protagonisti nel mondo ormai globalizzato, facendo valere le loro capacità e rappresentando l’Italia nel mondo.

Andrea Pantaleo