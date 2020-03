Al Maria Caniglia gran successo per l’Operetta Il Pipistrello

Sulmona, 2 marzo- Gran successo al teatro Maria Caniglia di Sulmona per l’andata in scena di una delle commedie musicali fra le più famose della storia dell’operetta il Pipistrello Die Fledermaus, del compositore Johann Strauss, sul libretto di C. Haffner e R. Genèe. A portarlo in scena è stata la celebre Compagnia Corrado Abbati quale sedicesimo appuntamento della sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, istituzione sorta nel marzo del millenovecentocinquantatre, manifestazione numero milletrecentoottantacinque della storia della camerata sulmonese. Gli interpreti sono stati Carlo Monopoli (Gabriel Von Eisenstein), Raffaella Montini (Rosalinde sua moglie), Luigi Nardiello (Dr. Falke detto il Pipistrello), Corrado Abbati (Frosch carceriere), Fabrizio Macciantelli (Frank direttore delle carceri), Antonella Degasperi (il principe Orlofsky), Laura Kehdi (Adele la cameriera), Antonio Cadoni (Alfred amante di Rosalinde), Francesca Dulio (Ida la ballerina), Jacopo Bruno (Ivan aiutante di Orlofsky), il balletto di Parma costituito da Miriam Fontana, Zarah Frola, Marek Brafa Misicoro, Daniele Natale, Martina Sassno, Melissa Venturi, per la regia e l’adattamento di Corrado Abbati, l’allestimento ed i costumi dell’Inscena Art Design, le coreografie di Francesco Frola, la direzione musicale di Marco Fiorini.

La trama dell’operetta è collocata in una festa mascherata nella quale ognuno è un altro, dove tutto si confonde in un crescendo di situazioni comiche sino allo scioglimento finale, dove tutti brindano alla burla cantando bevi amore solo allora mostrerà il suo volto la realtà. Gabriel Von Eisenstein, ricco e facoltoso gentiluomo di campagna, accusato di diffamazione, è stato condannato a qualche giorno di prigione. Pronto per recarsi in carcere, riceve dalle mani dell’amico Falke, l’invito a prendere parte alla festa che, il principe Orlofsky, darà la sera stessa. Eisenstein non ha dubbi di sorta: prima la festa, poi la prigione. Sua moglie Rosalinde, rimasta sola, riceve la visita dello spasimante Alfred, il quale però viene scambiato per il padrone di casa e condotto in carcere al suo posto. La festa sarà costellata di altri scambi di persona e vari qui pro quo preparati ad arte da Falke, il quale intende vendicarsi di una burla fattagli da Eisenstein quando lo lasciò in strada a trascorrere la notte solo, ubriaco e vestito da pipistrello. Alla festa arrivano Adele, la cameriera di Eisenstein, il direttore delle carceri, convinto di avere messo in galera la persona giusta, e naturalmente Rosalinde. Eisenstein, sotto falso nome, incontra la moglie, mascherata da contessa ungherese e, non riconoscendola, inizia a corteggiarla facendole dono di un prezioso orologio. L’atmosfera è frizzante: tutti bevono, cantano, sono felici. All’alba Eisenstein si reca a costituirsi ma, il carceriere, lo informa che un uomo, con il suo medesimo nome, è già dietro le sbarre.

Quando Eisenstein apprende della visita di Alfred alla moglie si infuria, ma Rosalinde ha buon gioco mostrando lui l’orologio donato alla presunta nobildonna. Alla fine la pace verrà ristabilita e il buonumore regnerà sovrano. L’operetta Il Pipistrello è un classico senza tempo ed appassiona tutti ad ogni età. L’autore Strauss rimane molto colpito dal libretto e si mette subito al lavoro, realizzando un autentico capolavoro. Molte sono le arie famose ed i valzer contenuti nell’operetta. La prima dell’operetta risale all’aprile del milleottocentosettantaquattro e sarà un trionfo. Seguiranno altre rappresentazioni in tutta Europa le quali vedranno crescere gli apprezzamenti da parte del pubblico verso l’operetta il Pipistrello. La celebre Compagnia Corrado Abbati ha elargito ancora una volta nuove emozioni portando nella città di Sulmona, al teatro Maria Caniglia, un’operetta che rappresenta un classico imperituro fra i più celebri di tutti i tempi. L’attenzione si sposta ora alla giornata di domenica otto marzo duemilaventi, con l’attesissimo Concerto del celebre violinista di fama mondiale Uto Ughi, in programma alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro comunale Maria Caniglia.

Andrea Pantaleo