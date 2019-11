Al Maria Caniglia gran successo per il balletto il Lago dei Cigni

Sulmona, 19 novembre– Gran successo al teatro Maria Caniglia di Sulmona per l’andata in scena del balletto il Lago dei Cigni, un capolavoro e classico senza tempo, composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij. A rappresentarlo il balletto di Mosca per la prima rappresentazione della stagione 2019 – 2020 dell’ACS Abruzzo circuito spettacoli, concerto che è un fuori abbonamento rispetto alla stagione di prosa che si svolgerà a Sulmona nel teatro comunale Maria Caniglia. Il balletto di Mosca La Classiqueed è una prestigiosa compagnia fondata e diretta da Elik Melikov, ed è riconosciuta dal dipartimento della cultura della città di Mosca. La compagnia si è esibita nei teatri d’Italia ed internazionali riscuotendo ovunque plauso ed ovazioni; il balletto di Mosca offre un repertorio vasto, con i migliori titoli della tradizione della musica classica quali Giselle, il Lago dei Cigni, lo Schiaccianoci, Don Chisciotte, solo per citarne alcuni. La compagnia artistica è costituita da quarantotto danzatori di fama mondiale provenienti dai migliori teatri russi. La compagnia ha svolto importuni tournée in Egitto, Marocco, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Austria, Norvegia, Thailandia, Cina, ed altre nazioni.

Il Lago dei Cigni è un balletto fra i più famosi e coinvolgenti della storia e del XIX secolo. La prima rappresentazione ebbe luogo al teatro Borsoj di Mosca il 20 febbraio 1877.Il balletto viene rappresentato sia in quattro atti, sia in quattro scene. Ancora una volta il secolare mondo del teatro e della musica classica hanno elargito emozioni straordinarie, confermandosi un binomio fondamentale. Pëtr Il’ič Čajkovskij è considerato uno dei più grandi compositori di tutti i tempi; ha lasciato ai posteri, alla storia, capolavori d’arte musicale. I suoi balletti sono una delle sua massime espressioni della sua genialità compositiva. Come sempre il pubblico ha risposto con entusiasmo e partecipazione, ad una nuova rappresentazione del Lago dei Cigni, nel teatro Maria Caniglia di Sulmona. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì ventidue novembre 2019 sempre alle ore ventuno, sempre al teatro Maria Caniglia, con la rappresentazione Quartet, il quale vedrà sul palco del Caniglia artisti dello spessore di Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni, Erica Blanc, per la regia di Patrick Rossi Gastaldi. Buona stagione di prosa erga omnes.

Andrea Pantaleo