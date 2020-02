Al Maria Caniglia concerto dell’Harmonia Nobile Chamber Orchestra

Sulmona, 18 febbraio- Gran successo al teatro Maria Caniglia di Sulmona, per il concerto eseguito dall’ Harmonia Nobile Chamber Orchestra, quale diciassettesimo appuntamento della sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, concerto numero milletrecentoottantadue della storia della Camerata, celebre istituzione sorta nel marzo del millenovecentocinquantatre. Come programma di sala sono state seguite celebri ed immortali composizioni quali di Mozart il divertimento numero uno in re maggiore K 136, di Bach aria dalla suite numero tre, di Liszt la rapsodia ungherese numero due, del compositore Brahms la danza ungherese numero cinque; la seconda parte del concerto ha visto l’esecuzione della nimrod di Elgar, le sbavoni dance numero un e otto del compositore Dvorak, di Kreisler il gladnesses of love, di Grieg holberg suite. Non è mancata la musica contemporanea con l’esecuzione di moonlight serenade di Glen Miller, Yesterday di MacCarteny, e, per concludere la paloma di Yradier. La formazione orchestrale dell’Harmonia Nobile Chamber Orchestra vanta una storia e carriera illustri, ed è famosa per la sua perfezione artistica, nonché per la sua insolita diversità nell’esecuzione di stili musicali e repertorio. È generalmente considerata una delle migliori orchestre da camera dell’Europa orientale. Nasce nel millenovecentoottantacinque presso la Società Filarmonica Regionale di Ivano Frankivsk e direttore artistico e solista Honored Artist Ukraine Natalia Mandryka. L’orchestra collabora da sempre con eminenti direttori d’orchestra e celebri solisti. Dal millenovecentonovantotto al duemiladiciotto è stata ospite nei maggiori paesi del continente europeo, ricevendo ovunque plauso ed ovazioni. L’orchestra ha eseguito più di duemilaseicento concerti con oltre centoventi programmi di ottima qualità musicale. Nel suo repertorio si hanno opere classiche, moderne, arrangiamenti personali, molti adattamenti per orchestre d’archi. Nell’anno millenovecentonovantotto le viene conferito il Vasil Stefansky Artistic Award quale miglior collettivo dell’anno e, nel duemilasei, ha ricevuto il titolo onorifico di “Academic”. Gli appuntamenti della Camerata Musicale Sulmonese si confermano sempre di ottima qualità e cultura musicale. Il teatro si conferma realtà, mondo affascinante e coinvolgente, il quale prosegue il suo prezioso ed affascinante itinerario storico.

Andrea Pantaleo