Al Maria Caniglia concerto della Flamen Tango Project

Sulmona,29 Ottobre- Entusiasmo a Sulmona, nel Teatro Comunale Maria Caniglia, per il secondo concerto della 66^ Stagione Musicale della Camerata Musicale Sulmonese, storica Istituzione cittadina. Si è esibita la celebre formazione Flamen Tango Project famosa sia in ambito nazionale, sia internazionale, la quale ha elargito due ore di musica straordinaria legata all’immortale Flamenco.

La formazione musicale è costituita da Lucio Pozone chitarra Flamenco, Massimo De Lorenzi chitarra classica e acustica, Alessandra D’Andrea flauto traverso, Alessandro Fischione fisarmonica e bandoneon, Mauro Vaccarelli basso elettrico, Alessandro Picucci cajon e percussioni. Come programma di sala sono state eseguite composizioni sia dei maestri Massimo De Lorenzi e Lucio Pozone ed immortali composizioni di Piazzolla con Vuelvo al sur, Corea con il brano Spain, Villa Lobos con la composizione dal titolo Chòros, le quali hanno deliziato ed incantato il pubblico presente. La formazione musicale della Flamen Tango Project nasce nel 2012, quale volontà del direttore Artistico Lucio Pozone, all’invito del quale hanno immediatamente risposto musicisti e danzatori di eminente spessore professionale, provenienti da ogni angolo del mondo, nonchè da diverse esperienze artistiche di illustre professionalità e successo. Il progetto di tale formazione musicale e la finalità constano nel diffondere e spaziare dalla cultura del flamenco, a quella sudamericana, transitando in seguito alla musica jazz, al blues, per giungere all’emozionante ed immortale tango argentino.

La formazione musicale della Flamen Tango Project ha riscosso in ogni angolo del mondo plausi ed ovazioni onorando l’Italia e rappresentandola in maniera encomiabile, contribuendo e portando avanti il fondamentale itinerario dello straordinario mondo della musica che, come sempre, elargisce emozioni indimenticabili, coinvolgenti. Grazie alla celebre formazione musicale della Flamen Tango Project per aver onorato la città di Sulmona, il Teatro Comunale Maria Caniglia, il Suo pubblico straordinario, con tale concerto con la speranza e l’augurio di tornare presto nella nostra città Patria dell’immortale Poeta Latino Publius Ovidius Naso. L’attenzione si sposta ora a domenica 4 novembre 2018 alle ore 17:30, sempre al Teatro Comunale Maria Caniglia, con il concerto dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis, la quale eseguirà le otto Stagioni di Vivaldi e Piazzolla, con Laura Marzadori al violino solista primo violino del Teatro alla Scala di Milano.

Andrea Pantaleo