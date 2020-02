Al GSSI, Pietro Greco apre la IV edizione dei Lincei per la Scuola

Verranno prese in considerazione le tappe dell’evoluzione del pensiero, viste anche nelle loro fasi più controverse ed enigmatiche, in un percorso storico conoscitivo che analizzerà grandi conquiste e insuccessi, vittorie e fallimenti. In particolare, si porrà l’accento sull’errore come possibile opportunità che apre nuovi orizzonti e, in una dimensione più ampia, su come l’errare dell’uomo possa essere fonte di nuove idee. Nell’ambito del corso si osserveranno anche le modalità con cui fattori climatici e ambientali possano aver influenzato l’evoluzione del pensiero e il percorso storico. A conclusione dell’edizione, il filosofoterrà la“L’errore della filosofia, la filosofia dell’errore. Riflessioni sul metodo”.