Al foyer del Caniglia concerto di Lucio Degani e Andrea Rucli

Sulmona, 28 febbraio- La stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese vede anche l’allestimento e la realizzazione dei concerti del giovedì che, quest’anno, hanno luogo nel foyer del teatro comunale Maria Caniglia. Si sono esibiti il pianista Andrea Rucli e il violinista Lucio Degani, per il concerto numero milletrecentoottantaquattro della storia della istituzione culturale sulmonese, intitolato Jascha Heifetz, un americano in Italia. Come programma di sala sono state eseguite composizioni di Anonimo deep river traditional negro, di Ponce estrellita my little star, di Kreistner syncopation farewell to cucullain, di M. C. tedesco sea murmure tango, di G. Gershwin tre preludi, cinque quadri, di Foster jeanie with the light brown hair, del compositore Debussy golliwogg’s cake walk, di Forster old folks at home. Lucio Degani ha intrapreso lo studio del violino all’età di dodici anni, diplomandosi nel millenovecentoottantasette ottenendo il massimo dei voti, nel conservatorio Cherubini di Firenze, dietro la guida del maestro Renato Zanettovich, e frequentando i corsi di musica da camera e quartetto tenuti dai maestri Zanettovich, De Rosa, Farulli presso la scuola di musica di Fiesole. Lucio Degani è stato vincitore di molti concorsi nazionali ed internazionali, ha intrapreso una notevole attività concertistica sia in Italia, sia all’estro, in qualità sia di solista sia in formazioni cameristiche. Ha collaborato come violino di spalla con molte orchestre, fra le quali si annoverano e menzionano l’orchestra sinfonica del FVG, suonando sotto la direzioni di eminenti direttori d’orchestra fra i quali rimembriamo Bertini, Maazel, Sinopoli, Muti, Maag ed altri ancora. Dal millenovecentoottantasei si esibisce in qualità di solista nei teatri più prestigiosi e nelle sale più celebri del mondo fra i quali la Scala di Milano. Ha effettuato molte registrazioni per rinomate case discografiche fra le quali si annoverano RCA, RCA Victor, EMI ed altre ancora. Non mancano nel suo curriculum professionale le registrazioni radiofoniche; Lucio Dagani suona con un violino Gerolamo Amati di sua proprietà. Il pianista Andrea Rucli suona da oltre trent’anni sia come solista, sia con svariate formazioni cameristiche, collaborando con figure di spicco del mondo concertistico internazionale. Ha partecipato a numerosi festival prestigiosi fra i quali il Kuhmo della Finlandia, Portogruaro, Teatro Olimpico di Vicenza, Israele ed altri ancora. Ha debuttato di recente in qualità di solista nella sala Brahms al Musikverein di Vienna. Nella sua carriera professionale non mancano registrazioni con rinomate case discografiche. Si è anche esibito nei concerti del Quirinale in diretta radiofonica sul terzo canale RAI. Andrea Rucli è anche docente di pianoforte nel conservatorio Tartini di Trieste.

Andrea Pantaleo