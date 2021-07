Al Cortile dell’Episcopio a Sulmona,la bella musica. Davvero un bel successo

Sulmona, 10 luglio– Con musica di alto profilo artistico.Al Cortile dell’Episcopio a Sulmona, una serata intensa,coinvolgente e carica di emozioni. Non ha tradito le attese il concerto dei ” Cinque musicisti in cerca d’Autore” di chiara ispirazione pirandelliana,andato in scena,è il caso di dirlo, venerdì 9 Luglio scorso nella splendida ,signorile cornice del cortile dell’Episcopio della Diocesi di Sulmona-Valva Valva.

Coordinata da Ennio Bellucci,la serata aperta dalla preghiera e dal saluto del Vescovo Mons.Michele Fusco, cui ha fatto seguito quello del Pres.del Lions Club Sulmona Gianfranco Santarelli, è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico presente che ha più volte sottolineato con applausi convinti, le riletture e le esecuzioni di brani famosi ,delle melodie,delle canzoni create dalle menti di autentici Maestri del pentagramma quali: Morricone,Rossini, Piazzolla,Piovani,Gardel, Gershwin,Pineda,Brahms,Cohen ed Altri. Natalia Tiburzi,Pompeo Di Nicola,Emilia Di Pasquale,Gianni Ciancone e Paolo Alfano,con le loro interpretazioni, hanno saputo coinvolgere i presenti trasmettendo emozioni ,creando suggestionied un’atmosfera carica di magia.

Non è mancato un simpatico fuori programma a sorpresa,quando Ennio Bellucci ha esclamato in napoletano,una poesia di Salvatore Di Giacomo: “Pianefforte e notte” volendo omaggiare il Vescovo ,padrone di casa,il vice Questore ed Altri spettatori di origini partenopee presenti tra il pubblico.

Particolarmente apprezzato il video proiettato “ E venne il giorno” della psicologa Lucia Colalancia.Una riflessione profonda e toccante.Un momento intenso per meditare e pensare al tempo del Covid che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Insomma, “Ora viene il bello” : un contenitore di arte,cultura,sport e spiritualità, pensato dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero,Turismo e Sport, in stretto raccordo con le diverse Diocesi italiane,si conferma per essere un’idea brillante e vincente. Non rimane che attendere i prossimi appuntamenti e le nuove iniziative messe in cantiere dall’Equipe della Diocesi ovidiana