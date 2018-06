Al Cinema Pacifico Ottavo Premio Capograssi

Sulmona, 5 giugno– Questa mattina al Cinema Pacifico di Sulmona vi è stato l’atto conclusivo dell’Ottava edizione del Premio Nazionale dedicato a Giuseppe Capograssi connil coinvolgimento delle scuol dell’Istituto Comprensivo n.1 Mazzini Capograssi e delle scuole dell’Infanzia primaria e Secondaria di primo grado di Sulmona.

Per la commissione costituita da Carlo Maria Speranza Presidente Lions Club di Sulmona, dalle Docenti Daniela Mininni, Bianca Maria Trozzi, Maria Antonietta Bafile, Rosanna D’Aurelio il lavoro è stato davvero impegnativo considerato l’ottimo livello di tutti i partecipanti. L’evento è stato presentato e condotto da Paola Del Signore Docente scolastico e dal Generale Emidio D’Angelo Cerimoniere del Lions Club di Sulmona.

Innumerevoli come sempre le scuole che hanno partecipato al Concorso provenienti anche da Avezzano, Atri, Teramo, sol per citarne alcune. Presenti Alessandro Bencivenga Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona in rappresentanza del Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il Vice Commissario Carmine Di Cato in rappresentanza del Commissariato di Sulmona, il Luogotenente della Guardia Di Finanza Francesco Menchinelli in rappresentanza del Capitano Luigi Falce Comandante della Compagnia della Guardia Di Finanza di Sulmona, il Maresciallo Luigi Lucente Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sulmona, Pietro Tamasi per il Lions Club International,

Nel corso della cerimonia sono state eseguite melodie composta da Mozart e Vivaldi eseguite dai ragazzi le quali hanno generato particolare emozione. I vincitori dell’Ottavo Concorso nazionale Premio Letterario Giuseppe Capograssi sono: Fabiola Del Vento prima classificata della classe 1^ A Liceo Coreutico Delfico di Teramo, Daniele Durante secondo classificato della classe 2^ D del Liceo Scientifico Fermi di Sulmona. Della sezione B scuola secondaria di primo grado sono stati premiati Gaia Marinilli prima classificata della classe 1^ C della scuola Capograssi di Sulmona, Alessandro De Chellis secondo classificato della classe 3^ B, terzo classificato a pari merito Francesco De Chellis della classe 1^b Capograssi e Filippo Antonetti della 1^ C Capograssi. Menzione di merito Selvire Shaksiri classe 2^ C sezione C scuola primaria hanno visto classificarsi la classe 5^ B Masciangioli di Sulmona al primo posto, le classi 1^A e 1^ B Masciangioli di Sulmona al secondo posto, le classi 3^ A e 3^B Don Bosco di Avezzano al terzo posto.

L’ottavo Premio Giuseppe Capograssi ha sempre la finalità di avvicinare la figura immortale di Giuseppe Capograssi alle nuove generazioni le quali rappresentano la fondamentale continuità. Giuseppe Capograssi nasce a Sulmona nel 1889 da genia nobiliare iscritta nell’elenco del 1572 stilato il 21 dicembre di quell’anno; muore a Roma nel 1956. Nel corso della Sua illustre carriera Giuseppe Capograssi sarà anche professore ordinario di Filosofia del Diritto nonché è stato nominato Giudice della Corte Costituzionale morendo proprio il giorno in cui la Consulta iniziava la Sua fondamentale missione e funzione Costituzionale. Persona piuttosto schiva preferiva la solitudine ma era un attento osservatore di tutto quello che avveniva intorno a lui. Giuseppe Capograssi è stato eminente docente universitario nelle Università di Macerata, Sassari, Roma, Napoli, Padova. Capograssi è filosofo, giurista, moralista, ha avuto molta influenza e plauso per la Sua personalità ricca di erudizione. Fra i Suoi scritti rimembriamo saggio sullo Stato, la nuova democrazia diretta, analisi dell’esperienza comune, studi sull’esperienza giuridica, il problema della scienza del diritto, introduzione alla vita etica, pensieri a Giulia, sol per citarne alcune. Giuseppe Capograssi: sulmonese identità imperitura nella modernità.

Andrea Pantaleo