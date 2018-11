Al Cimitero civico la cerimonia del primo Novembre

Sulmona, 1 Novembre- Causa maltempo purtroppo quest’anno non si è potuta svolgere a Sulmona la solenne Processione del Primo Novembre allestita dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità, ma le commemorazioni in occasione non sono mancate. Oggi pomeriggio alle ore 15:30 si è svolta la cerimonia commemorativa dei defunti e dei caduti di guerra con la tradizionale funzione della deposizione delle corone d’alloro per non dimenticare mai quanti hanno immolato le loro vite al fine di garantire alle giovani generazioni la Democrazia, la Pace, la Libertà. Presenti Autorità Militari e Civili con il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, il Vice Sindaco Nicola Angelucci, l’avv. Elisabetta Bianchi Consigliere comunale.

Vi sono state due celebrazioni ai caduti di guerra: la prima è avvenuta dinnanzi il piazzale del Cimitero Civico cittadino, la seconda all’interno del sepolcreto con la deposizione delle corone d’alloro anche al Sacrario della Prima Guerra Mondiale, il quale contiene le spoglie mortali dei caduti della Prima Guerra Mondiale di nazionalità austro ungarica. Molta l’emozione, tanti i ricordi, per una città quella di Sulmona ed un territorio quello della Valle Peligna i quali daranno un contributo di sangue enorme nella due Guerra Mondiali.

Si sono ricordati il sacrifico di questi giovani, molti dei quali giunti da ogni parte del mondo, accomunati tutti dall’aver preso parte alle campagne militari delle due guerre mondiali. La città di Sulmona, la Sua Popolazione, tali magnifici indimenticabili giovani non li hanno mai dimenticati. La guerra è stata sempre nel corso della storia realtà di morte, distruzione, sofferenza, eventi orribili, i quali dovranno sempre ricordarsi con deferenza e rispetto per tutti coloro che li hanno subiti. Negli occhi de reduci, ancora oggi viventi, se si pensa agli appartenenti della Brigata Maiella, storica formazione la quale sarà inserita nell’armata polacca, che combatterà oltre i confini della regione sino ad Asiago vedrà molti dei suoi appartenenti non tornare a casa, per dare Libertà, Democrazia, speranza di pace e felicità alle nuove generazioni. Soffermandoci sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla Brigata Maiella va asserito e precisato che conosciamo i nomi di tutti i generali, ma non siamo a conoscenza dei nominativi dei migliaia di ragazzi di ogni ordine e grado, che sono stati i protagonisti in prima linea dall’una e dall’altra parte degli avvenimenti bellici avutisi nel fronte di guerra, i quali hanno contribuito a rendere i loro generali degni di gloria imperitura. La Brigata Maiella nasce a Sulmona ed è l’unica formazione partigiana ad aver combattuto oltre i confini regionali giungendo sin ad Asiago, ad essere stata inquadrata nei reparti ed armate militari, ricevendo onore e gloria; è stata insignita della medaglia d’oro al valor militare. Chi sono i caduti appartenenti a tal storica formazione partigiana? Ritengo doveroso per dovere d’informazione, onore alla loro memoria, riportare i nominativi di alcuni di essi caduti per la Pace, la Democrazia, la Libertà.

Lorenzo Di Loreto nato a Pratola Peligna anni 37 caduto a Casa Faggio il 20-12-1944, Amilcare Perpetua nato a Castel Di Sangro anni 18 caduto a Senio il 31-1-1945, Quintino Mastrogiuseppe nato a Pratola Peligna anni 25 caduto a Senio il 31-1-1945, Vincenzo Presutti nato a Pratola anni 27 caduto a Monte Mauro il 17-12-1944, Oscar Fuà nato a Sulmona anni 17 caduto a Brisighella il 4-12-1944, Amleto Contucci nato a Sulmona anni 35 caduto a Montecarotto il 27-7-1944, Renzo Sciore nato a Villalago anni 17 caduto a Poggio S. Marcello il 25/7/1944, Mario Silvestri nato a Pacentro anni 22 caduto a Pizzoferrato il 3-2-1944, Giuseppe Saccoccia nato a Pratola Peligna anni 25 caduto a Monte Castellaccio il 22-11-1944, Antonio Presutti nato a Pratola Peligna anni 21 caduto a Brisighella il 4-12-1944, Guido Di Nino nato a Corfinio anni 23 caduto a Monte Castellaccio il 24-11-1944, Alfredo Falconio nato a Pescocostanzo anni 23 caduto a Senio il 21-1-1945

Vinti e Vincitori, Oppressi ed Oppressori, sono stati vittime di orrori; abbiamo avuto anche momenti di meravigliosa umanità e sensibilità che sono stati una luce nelle tenebre dettate dalla guerra. Onore a tutti senza distinzioni dall’una e dall’altra parte e grazie per tutto quello che avete compiuto con generosità, sacrificio, ardimento, per molti di Voi sin all’estremo sacrificio. Erano tutti magnifici, indimenticabili giovani, figli di papà e mamma i quali non sono tornati a casa; un saluto anche ai caduti di Germania che sarebbero rimasti nella Loro Nazione senza passare alla storia per occupanti e belligeranti. (h. 17,30)

Andrea Pantaleo