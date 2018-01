Sulmona, 15 gennaio– Si è svolto Teatro comunale Maria Caniglia il Concerto della Pietrod’archi Ensemble, esecuzione musicale numero 1299 della storia della Camerata Musicale Sulmonese, quale dodicesimo appuntamento della 65^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Sulmonese 2017 – 2018. La formazione musicale è costituita da Mario Stefano Pietrodarchi al Bandoneon e dal Quintetto d’archi della Royal Academy of London formato da Irene Tella e Anthony Poon al violino, Dominika Rembowska alla viola, Annabelle Oomens al violoncello, Will Henderson al contrabbasso. Tal formazione musicale rappresenta la preziosa continuità nella storia della musica e delle formazioni musicali. Come programma di sala sono state eseguite composizioni di Ennio Morricone Three Themes quali Cinema Paradiso, Gabriel’s Oboe, Mission, Cera una volta il Wets, di R. Di Marino il Concerto per bandoneon e archi dai movimenti Meditation e Conclusion, di A. Piazzolla la Grand Tango, Oblivion, Adios Nonino, Milonga del Angel, Jorge Adios, Violentango.

Sono stati concessi quattro bis fra i quali la colonna sonora tratta dal film di Roberto Benigni la Vita è Bella composta da Nicola Piovani. Pubblico ancora una volta delle grandi occasioni per un ennesimo evento musicale di encomiabile valore artistico – professionale. Mario Stefano Pietrodarchi ha riscosso illustri successi in ambito mondiale suonando con Orchestre di fama mondiale fra le quali si annoverano la Filarmonica Marchigiana, Armenian State Chamber Orchestra, Orchestra Slesiana, Bielorussia State Chamber Orchestra, ed altre ancora ricevendo in ogni località del mondo acclamazioni e tripudi. La Carriera di Mario Stefano Pietrodarchi è in continua ascesa insieme a questa nuova formazione musicale la quale ha già riscosso encomi illustri in molte parti del mondo.

Andrea Pantaleo