Al Caniglia lo show La Notte dei Talenti

Sulmona,22 dicembre- Ieri sera al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona è andato in scena lo show musicale dal titolo la Notte dei Talentiil quale vede esibirsi ed essere protagonisti giovani talenti sia di Sulmona, sia dei paesi limitrofi. La notte dei talenti è nata da un’idea di Luciano Marinucci e Ada Di Ianni,i quali hanno dato vita a quest’appuntamento culturale e musicale, nel quale protagonisti sono i giovani talenti. La serata di eri sera è stata presentata e condotta da Ada Di Ianni e Pietro Becattini.

Si sono esibiti sul palcoscenico cantanti, musicisti, per una serata di beneficienza; l’incasso è stato devoluto all’associazione internazionale Kiwanis. Il costo del biglietto è stato di otto euro. Si sono esibiti i musicisti Massimo Domenicanoalle tastiere, Antonello Tortisalla chitarra, Walter De Sanctisal basso, Mauro D’Antonioalla batteria, Massimiliano Pelinoai sassofoni, Chrisian Fantoneal pianoforte, Andrea Tirimaccoal pianoforte e chitarra, Maurizio Di Baccoal violino, Andrea Hinical pianoforte,Lorenzo Del Monacoal sassofono, con la partecipazione della Little Swing Band. Non sono mancati i cantanti con le loro voci straordinarie; sul palco hanno cantato Rosanna Di Lisio, Marzia Ferrini, Giulia Perfetto, mentre i numeri di danza sono stati eseguiti da Ada Di Ianni, Jessica Di Ianni.Gli attori sono stati Pietro Becattini, Marzia Francesca Galasso, il tutto per la direzione artistica di Luciano Marinucci.

Lo spettacolo ha visto la presenza di giovani artisti e di artisti di esperienza. L’evento ha avuto il patrocinio sia del comune di Sulmona, sia dell’Associazione Music e Dance. Molti sono i giovani talenti con le loro straordinarie qualità e capacità artistiche. Lo spettacolo è stato di solidarietà e cultura. Molte emozioni hanno elargito gli artisti sul palco del Maria Caniglia ai quali auguriamo ogni fortuna, ogni bene, di conseguire mete professionali prestigiose. La solidarietà, la musica, la cultura, si confermano realtà d’importanza fondamentale. (h.8,00)

Andrea Pantaleo