Al Caniglia la Cavalleria Rusticana ed i Pagliacci,plauso ed ovazioni

Sulmona, 12 novembre- Pubblico delle grandi occasioni a Sulmona, nel Teatro Comunale Maria Caniglia, per le andate in scena delle opere liriche la Cavalleria Rusticana composta da Pietro Mascagni, opera in un unico atto, ed i Pagliacci, opera lirica in due atti, scritti da Ruggero Leoncavallo. Quinto appuntamento della 66^ Stagione Musicale della Camerata Sulmonese con il melodramma da sempre protagonista della storia del teatro. Ottimi il cast artistico, l’orchestra, la direzione, i costumi, le scene, le luci. Gli interpreti della Cavalleria Rusticana sono stati Renata Campanella soprano Santuzza, Alberto Profeta Turiddu tenore, Laura Toro Lucia Soprano, Marzio Giossi baritono Alfio; per i Pagliacci Alberto Profeta tenore Canio, Renata Campanella soprano Nedda, Marzio Giossi baritono Tonio, Victor Hernandez tenore Peppe, Filippo Polinelli baritono Silvio, con il coro dell’Opera di Parma diretto dal Maestro Emiliano Esposito, l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta dal Maestro e Concertatore Stefano Giaroli. La regia è stata di Pierluigi Cassano, le scene ed i costumi dell’Artescenica sas di Reggio Emilia, coordinamento artistico Carlotta Arata, coordinamento musicale Antonio Braidi, maestro alle luci Marco Ogliosi, capo squadra tecnica Gabriele Sassi, segreteria di produzione Elena Cattani.

La trama della Cavalleria Rusticana è ambientata a Vizzini nella mattina del giorno di Pasqua. Il giovane Turiddu, prima di partire per il servizio militare, giura chiaramente e rivela il Suo amore per Lola che, dopo un anno, si sposa con Alfio carrettiere del paese. Egli corteggia Santuzza che poi trascura al fine di sorvegliare l’abitazione di Alfio, che si è recato al lavoro, nella speranza d’incontrarsi con Lola. Santuzza però, preoccupata da ciò, cerca Lucia la madre di Turiddu e le racconta tutto. All’arrivo di Turiddu tra i due giovani scoppia una lite furibonda che, al transitare di Lola finisce, in quanto Turiddu la segue mentre ella si reca in chiesa. Santuzza, visibilmente offesa, decide di porre una vendetta dicendo ad Alfio di ritorno dal lavoro che Lola lo ha tradito. Terminata la Santa Messa Turiddu offre da bere ai suoi amici all’osteria della madre. Offre un bicchiere anche ad Alfio, il quale lo rifiuta e gli morde l’orecchio sfidandolo in duello. Prima di recarsi alla sfida che sarà per Lui mortale, Turiddu saluta la madre Lucia e le chiede di avere cura di Santuzza. Il duello termina con le grida di una popolana che annuncia “hanno ammazzato compare Turiddu”. La trama dei Pagliacci ha inizio a sipario del teatro sceso con Tonio che, in costume da Taddeo, si presenta come prologo. La compagnia di Canio è giunta in un paesino meridionale quello di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, per inscenare una commedia. Canio non sospetta minimamente che la moglie Nedda lo tradisca con Silvio, contadino del luogo. Tonio, che ama perdutamente Nedda ma che è da Lei rifiutato, avvisa Canio del tradimento.

Questo scopre i due amanti che si promettono amore, ma Silvio fugge senza che Canio lo veda in volto. Canio vorrebbe scagliarsi contro Nedda, ma arriva uno degli attori a sollecitare l’inizio della commedia perché il pubblico attende. Canio non può fare altro, nonostante il suo turbamento, che truccarsi e prepararsi per la commedia (qui nel melodramma si interpreta l’aria celebre Recitar Vesti la giubba). Canio, nel ruolo di Pagliaccio, impersona appunto un marito tradito dalla sposa Colombina. La realtà e la finzione finiscono col confondersi e Canio, nascondendosi dietro il suo personaggio, riprende il discorso interrotto dalla necessità di dare inizio alla commedia e, sempre recitando, rinfaccia a Nedda la sua ingratitudine e trattandola duramente le dice che il suo amore è ormai mutato in odio per la gelosia.

Di fronte al rifiuto di Nedda di dire il nome del suo amante, Canio uccide lei e Silvio. Tonio e Beppe, inorriditi, non intervengono, ma gli spettatori, comprendendo troppo tardi che ciò che stanno vedendo non è finzione, cercano invano di fermare Canio che, a delitto compiuto, esclama beffardo: “la commedia è finita”. La prima dell’opera la Cavalleria Rusticana è avvenuta al teatro Costanzi di Roma nel 1890, mentre la prima dell’opera i Pagliacci si è avuta a Milano nel maggio del 1892. Le due opere molto spesso vengono rappresentate insieme per un binomio melodrammatico e musicale senza tempo e, come sempre, affascinante. L’attenzione si sposta ora nella giornata di domenica 18 novembre 2018 alle ore 17:30, sempre al Teatro Comunale Maria Caniglia, con Momenti e Storie del Melodramma in Abruzzo, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Marco Moresco con Maria Rita D’Orazio soprano, Aldo Di Toro Tenore, Christian Starinieri baritono; l’evento vedrà la presenza di Michele Mirabella il quale racconterà l’opera. (h.9,00)

