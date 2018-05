Al Caniglia grande successo per lo spettacolo ” Piazza Venti”

Sulmona, 21 maggio- Grande successo ieri sera al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona per l’andata in scena dello spettacolo “Piazza Venti” allestito dalla Compagnia Teatrale I Buonavoglia spettacolo di varietà di Enea Di Ianni, il quale ha avuto il Patrocinio e Concorso del Comune di Sulmona. Le scenografie sono state curate ed allestite da Umberto Malvestito e Pino Colarocco, le Coreografie Music e Dance, per la Regia di Enea Di Ianni.

Gli interpreti sono stati: Pietro Becattini, Emanuela Borrone, Pino Colarocco, Denisia D’Augusto, Bruno Di Bacco, Rosaria Di Camillo, Ada Di Ianni, Enea Di Ianni, Nicola Di Ianni, Ugo Evangelista, Francesca Galasso, Elena Iafolla, Remo Lucantoni, Francesca Maiella, Luciano Marinucci, Alessia Maurizi, Anida Tarulli, Mariella Tirimacco.

Gli artisti sono tutti cittadini di Sulmona motivati dalla passione per la recitazione e per il teatro. L’incasso della serata è stato devoluto in beneficenza in favore dell’ANFFAS di Sulmona. Il costo del biglietto è stato di otto euro. Lo spettacolo si è svolto interamente in uno degli storici salotti della città di Sulmona Piazza Venti Settembre, con al centro la Statua del sommo ed immortale Poeta Latino Publius Ovidius Naso, inauguratasi il 30 aprile del 1925 alla presenza del Re d’Italia e delle personalità cittadine dell’epoca fra le quali si menzionano e rimembrano il Sindaco Pilade Perrotti, il Sottosegretario Alessandro Sardi, il Vescovo della Diocesi di Sulmona Nicola Iezzoni. Tante le storie e gli avvenimenti avutisi in Piazza Venti Settembre luogo caro a tutti i Sulmonesi, anche a coloro che purtroppo vivono lontani dalla città Ovidiana. Ottimo il Cast artistico, tecnico, musicale, per uno spettacolo ed una serata all’insegna della recitazione e del magnifico mondo del Teatro che, come sempre nel corso della storia, ha elargito peculiari emozioni.

Piazza Venti è una rappresentazione che è patrimonio della città di Sulmona e di questa incantevole Piazza che, nel corso della storia, ha visto molti avvenimenti quali comizi politici, manifestazioni storiche legate alle rievocazioni della Giostra Cavalleresca di Sulmona, momenti di riflessione, socializzazione, confronti, dibattiti. Da non dimenticare lo storico Gran Caffè altro salotto mondano della città inaugurato il 2 aprile 1925 che, assieme a Piazza Venti Settembre, rappresenta un binomio inscindibile di storia, fascino, mondanità della città di Sulmona. Piazza Venti Settembre è protagonista indiscussa anche nello splendido mondo del teatro.

