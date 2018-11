Al Caniglia atti del Convegno di studi Ovidiani

Sulmona, 24 novembre– Convegno interessante questa mattina a Sulmona, nel Teatro Comunale Maria Caniglia, avente come tema e dibattito Atti del Convegno di Studi Ovidiani prospettive per il Terzo Millennio. Presenti Autorità Civili e Militari fra le quali il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, Giovanni Lolli Presidente Vicario della Regione Abruzzo, il Sindaco della città rumena di Ovidio George Scupra, i Consiglieri Comunali Fabio Balassone, Antonio Di Rienzo, Bruno Di Masci, Elisabetta Bianchi; l’evento è stato presentato e condotto dal professor Fabio Valerio Maiorano

Presenti studenti provenienti dalle scuole di Sulmona e del territorio peligno, per una giornata all’insegna del sommo Poeta Latino Publius Ovidius Naso, Sulmonese leggendario ed imperituro. Nel corso della cerimonia si è presentato anche il libro su Ovidio 2017, riguardante gli eventi legati alle celebrazioni per il Bimillenario della morte di Ovidio, fra i quali vi è stata, come tutti ricordiamo, anche la presenza e partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarellaavutasi il sei aprile 2017 al Teatro Comunale Maria Caniglia.

Nel foyer del teatro Comunale è stata allestita una mostra riguardante testi storici secolari sulle opere di Ovidio e quadri suggellando il fondamentale binomio pittura cultura Ovidiana; molti dei libri presenti alla mostra risalgono al XVI secolo. Nel corso della cerimonia sono stati eseguiti brani tratti dalle opere di Ovidio fra i quali Dedalo e Icaro recitati da Luigi Marrese e Flavio Di Fonsostudenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sulmona, Narciso recitato da gli studenti del Liceo Classico Ovidio di Sulmona Alberto Angelone e Sara Terracciano con Benedetta Cutarellaper il sottofondo musicale con il flauto e Beatrice Bonitatibus(Etolile). A seguire vi è stato un interessante video convegno internazionale ed un dibattito interessante tenuto dai Professori Paolo Fedelidell’Università degli Studi di Bari, Accademico dei Lincei, Gianpiero Rosati e Gian Biagio Contedella Normale Superiore di Pisa. Nel corso della cerimonia si è precisata l’intenzione di istituire un importante Centro Studi Ovidiani al fine di realizzare e tessere preziosi legami internazionali. Ovidio è famoso in tutto il mondo e le Sue opere da Lui scritte hanno sancito la Sua immortalità e fama mondiale in ogni epoca storica, giungendo sino ai nostri giorni, in un itinerario millenario il quale ha sempre visto essere come protagonista Publius Ovidius Naso.