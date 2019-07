Al Borgo San Panfilo la 25^ edizione della Giostra Cavalleresca

Sulmona, 29 luglio- La venticinquesima edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona dell’era moderna è stata vinta ieri sera dal Borgo di San Panfilo, con il cavaliere Luca Innocenzi, il quale ha riportato un’ennesima vittoria nella contrada di San Panfilo per la gioia ed il tripudio di tutti i contradaioli. Questo è il terzo palio dopo quelli ottenuti nel 1997 e due anni fa nel 2017 ancora con una vittoria di Luca Innocenzi. Dopo le prima sette sfide in semifinale sono andati il Borgo di san Panfilo, contro il borgo pacentrano, il sestiere di porta japasseri contro il sestiere di porta bonomini.

La fida san Panfilo contro Borgo pacentrano ha avuto il seguente risultato: san Panfilo tre botte, otto punti ed un tempo di ventinove e trentaquattro, mentre il borgo pacentrano ha ottenuto tre botte, otto punti, con un tempo di ventinove e ventotto. Ha vinto la semifinale San Panfilo per soli quattro centesimi in meno. La seconda semifinale fra il sestiere di porta japasseri, ed il Sestiere di porta bonomini, ha visto gareggiare solamente il cavaliere di bonomini in quanto, il cavallo del fantino di japasseri, si è infortunato e non ha potuto disputare la semifinale. In finale sono andati il Borgo di san Panfilo ed il Sestiere di porta bonomini ottenendo il seguente risultato: San Panfilo tre botte nove punti ed un tempo di vento nove e ventisei, mentre bonomini ha ottenuto tre botte, sei punti, con un tempo di trentatre e settantaquattro, risultato che ha decretato la vittoria finale del borgo di san Panfilo.

La serata ha avuto inizio con un corteo il quale è partito da Piazza venti settembre per giungere in Piazza Maggiore percorrendo corso Ovidio. Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il commissario reggente della giostra cavalleresca Maurizio Antonini, Simona Venturanei panni della Regina Giovanna D’Aragona, con armigeri, dame, ed Alessandro Pischedda, lo stilista che realizza gli abiti storici rinascimentali. Simona Ventura si è detta onorata di interpretare Giovanna D’Aragona aggiungendo che non avrebbe mai smesso di impersonarla. Molta la presenza del pubblico assiepato sulle tribune di Piazza Maggiore, L’inizio della sfide di Piazza Maggiore ha visto l’esecuzione dell’inno nazionale di Mameli Fratelli d’Italia, eseguito dal soprano Chiara Tarquini, nativa della regione Abruzzo, anch’essa in abito rinascimentale.

Al termine della sfide, il palio è stato consegnato ai contrada ioli di san Panfilo, i quali hanno percorso corso Ovidio in festa sino a raggiungere la loro sede e rione storico. In Piazza Venti Settembre non è mancata la foto tradizionale di tutta la contrada con la statua dell’immortale poeta latino Publius Ovidius Naso. Notte ancora una volta all’insegna della storia millenaria della città di Sulmona caratterizzata da emozioni particolari. L’attenzione ora si sposta alla serata del trentuno luglio alle ore ventuno e trenta con il giuramento solenne degli allievi del corpo di polizia penitenziaria, mentre il primo luglio avrà luogo la prima passeggiata fotografica nel centro storico cittadino.

Il due agosto tonerà la panarda giunta alla sua XVIII edizione, evento organizzato dal sestiere di porta manaresca; sabato tre agosto avrà luogo la diciannovesima edizione della giostra cavalleresca d’Europa e la tredicesima edizione della giostra dei borghi più belli d’Italia, a partire dalle ore venti, con il corteo storico che si svolgerà in notturno. Domenica quattro agosto in centro storico ci saranno le esibizioni delle delegazioni estere a partire dalle ore diciotto.

Andrea Pantaleo