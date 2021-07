Aielli: tutto pronto per “swing sotto le stelle”

Aielli, 5 luglio -Umberto Eco affermava che nessuna rivoluzione tecnologica e sociale ha mai soppiantato il proprio predecessore ed è proprio per questo che Aielli ha deciso di trasmettere un messaggio forte e chiaro: il vintage non passa mai di moda, anzi, può abbinarsi perfettamente ad ogni epoca.

Organizzata dall’Associazione culturale Erebor in collaborazione con il Comune di Aielli e The Walk of Fame magazine, con il patrocinio del Parco Regionale Sirente Velino e il supporto della Fondazione Carispaq, Swing sotto le stelle inaugura la sua prima edizione il 10 agosto 2021 dalle ore 17, un festival che farà da ponte tra presente e passato.

“La musica swing è tra le più dinamiche, coinvolgenti e apprezzate nel panorama internazionale, capace di veicolare entusiasmo, intrattenimento e grande convivialità. Un evento pensato per un’audience eterogenea che va dagli appassionati ai neofiti, dai cultori del genere a coloro che vogliono scoprirlo, passando per turisti, curiosi di ogni età e soprattutto famiglie. Per una giornata Aielli sarà teatro di un affascinante tuffo nel passato, un viaggio musicale all’interno di uno dei borghi abruzzesi più conosciuti sul web, virale per i suoi colori e per le sue immagini”, così affermano gli organizzatori del Festival.

Swing sotto le stelle farà immergere i visitatori in uno scenario d’epoca dai sapori e rumori d’altri tempi, mantenendo sempre una sferzata di novità. Il festival sarà caratterizzato da un itinerario articolato tra i vari angoli del borgo di Aielli con l’accompagnamento musicale di quattro concerti, ciascuno in location differenti. I sensi degli spettatori si fonderanno con una mostra fotografica, allestita all’interno di uno dei palazzi storici di Aielli, incentrata sulla storia dello swing e curata dai giornalisti di The Walk of Fame magazine, con uno stand a tema, con un vintage market contraddistinto da acconciatrici e truccatrici che trasformeranno i presenti secondo i modelli dell’epoca.

Le novità non sono finite, la presenza di uno street food soddisferà i gusti di tutti i visitatori e accompagnerà con allegria una serata all’insegna della cultura. E a proposito di stelle, previa prenotazione, sarà persino possibile visitare il Museo della Luna presso l’osservatorio astronomico situato alla Torre delle Stelle. Sempre tramite prenotazione si potrà godere della vista di numerosi murales, frutto di artisti di fama internazionale.

“swing sotto le stelle” non è una semplice manifestazione ma rappresenta un messaggio colmo di energia e speranza nei confronti di un periodo storico complesso. Un nave che vira verso mari poco conosciuti e pieni di aspettative per un mondo migliore. Un evento che ha lo scopo di rilanciare il senso di comunità che, soprattutto nell’ultimo periodo, si è nascosto sotto le mascherine. È arrivato il momento di stringerci, seppur ancora idealmente, in un abbraccio che volge al futuro con uno sguardo pieno di entusiasmo coinvolgente. Un futuro che crede nelle potenzialità della cultura locale e in un territorio che ha voglia di rinascere più forte di prima.

Chiara Del Signore

