Aielli: battesimo con i “fiocchi” per la 1^ edizione di “swing sotto le stelle”

Aielli,9 luglio- Taglio del nastro presso la sala consiliare di Aielli per la prima edizione di “swing sotto le stelle”. Un festival colorato dalle calde note dello swing e del passato, così come ricordato dallo spot iniziale con cui si è aperta la conferenza.

“Questi due ragazzi, Antonella Valente e Federico Falcone, hanno proposto un progetto di qualità che si è concretizzato in una sola mezz’ora di conversazione. L’obiettivo era quello di estrapolare le risorse del territorio per poter diventare un punto di riferimento per la marsica. Il 10 agosto sarà la notte di San Lorenzo e Aielli con questa tematica gioca in casa – introduce così il progetto il sindaco di Aielli Enzo Di Natale- sono sicuro sarà la prima di tante edizioni. Le sinergie attivate per questo evento hanno delle potenzialità uniche e ringrazio il Parco per la presenza, per il patrocinio e per il sostegno”. Così conclude il padrone di casa del borgo lasciando il testimone a Federico Falcone, direttore artistico della manifestazione e direttore responsabile di The Walk of Fame Magazine.

“Quando abbiamo fondato The Walk of Fame il primo obiettivo era quello di dare maggiore rilievo alla cultura, perché la cultura è formazione, istruzione e sostegno. Mentre tutti, durante il lockdown, stavano per gettare la spugna, noi abbiamo deciso di alzare l’asticella dell’attenzione con un pizzico di follia. La musica ci ha permesso di affrontare giornate interminabili nel periodo della pandemia. La musica è emozione. L’evento si farà sotto le stelle la notte di San Lorenzo tra i vicoletti e le piazze di un borgo, come quello di Aielli, che vanta di essere il Borgo Universo. È un festival che nasce dalla passione per la passione, frutto di un lavoro sinergico anche con i ragazzi di borgo universo, street art e museo astronomico. È un investimento culturale per tutti, che si fa sul territorio. Vi sarà una libreria che esporrà letteratura, anche di settore, un negozio di abbigliamento vintage, street food, fonti di attrazione in ogni angolo del paese. Il festival “swing sotto le stelle” è nato per restare”. Così conclude il dottor Falcone che sottolinea la gratuità dell’evento poiché non prevederà acquisti di biglietti per potervi accedere.

La parola è passata poi alla vicepresidente dell’associazione Erebor, nata a fine 2019 e promotrice del magazine The Walk of Fame, Antonella Valente. “Erebor ha accolto l’iniziativa a braccia aperte. Abbiamo prodotto un libro durante la pandemia, Black out, sulle tematiche del lockdown e c’è stata una donazione di libri ad una scuola di Celano. Vogliamo cambiare pagina e superare tutte le difficoltà di questo periodo. Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno permesso di essere qui e rinnovo l’invito a tutti di venirci a trovare. Si tratterà di un festival dall’ampia offerta e aperto a chiunque”. Antonella Valente conclude il suo intervento anticipando la possibilità di poter godere di un’ora di lezione gratuita dello swing, sempre salvo imprevisti.

Gaetano Miranda, CEO app MyZona ha poi presentato l’app in relazione all’evento: “MyZona è un app che si occupa di valorizzare zone poco confortate del territorio. Per il giorno del festival tutto lo staff sarà a disposizione. L’app permetterà di trovare informazione e itinerario in breve tempo”.

“Come si fa a non sostenere un evento il cui slogan è “qui proteggiamo natura e cultura”? – esordisce così il Commissario dell’ente Parco Sirente-Velino, Iginio Cucchiarelli– il turismo e il terziario necessitano di grande preparazione e questo festival ha tutte le carte in regola. In più, sentire l’armonia della natura e amare i suoi suoni equivale ad amare la musica”.

Prende la parola questa volta il Presidente della Comunità del Parco Sirente Velino, Francesco D’amore: “mi ricollego alla sinergia nominata da Federico Falcone e confermo il rinnovato entusiasmo per questa squadra. Vogliamo essere presenti sul territorio e fare una programmazione reale. Aielli è sicuramente il Comune più vivace del Parco”.

Si conclude la conferenza con le parole del Presidente della Cooperativa La Mesa, Pierluigi Nucci:” Questi ragazzi avevano le idee chiare, e non solo, avevano una struttura in mente ben definita e sapevano come modellarla. Swing sotto le stelle è una scommessa e vogliamo crescere per poter conquistare tutta la provincia dell’Aquila e l’Abruzzo. Quest’anno più che mai abbiamo capito che di cultura si mangia e quale via intraprendere se non quella di valorizzare le idee dei giovani?”.

Chiara Del Signore