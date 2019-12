Agricoltura:fondi per i Gruppi operativi del partenariato europeo

Sulmona,19 dicembre- È in corso di pubblicazione l’Avviso pubblico relativo alla Misura 16 “Cooperazione” – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura“, alla quale seguirà, successivamente, una seconda fase ed un secondo Avviso pubblico per il sostegno della realizzazione dei progetti innovativi proposti.