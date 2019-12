Agricoltura:  “Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”,pronto il bando

Il bando mette a disposizione delle Associazioni dei produttori riconosciute (es. Consorzi di Tutela, Organizzazioni di Produttori, ecc.) che aderiscono a regimi di qualità (DOP, IGP, Biologico, Sistema Integrato), la somma di 1 milione 500mila euro per la realizzazione di attività di informazione e promozione in ambito locale, nazionale e unionale.

“Una sottomisura molto importante per il mondo produttivo regionale” afferma il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, “poiché consentirà alle aziende abruzzesi di partecipare alle più note fiere internazionali di settore e di realizzare campagne di informazione e di promozione sulle produzioni tipiche di qualità del nostro territorio (ad esempio vino, olio, patata, carota, zafferano, carni di agnello, ecc.). Si tratta di interventi fondamentali per rafforzare la presenza delle nostre aziende sui principali mercati di riferimento, in particolare in alcuni paesi dell’Unione Europea quali Germania ed Inghilterra che da anni rappresentano i più importanti sbocchi di mercato per alcune delle nostre produzioni di eccellenza”.

“Un bando molto atteso dal mondo produttivo regionale – aggiunge Impredente – che in questi anni ha saputo utilizzare con efficacia le risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo nell’ambito del PSR 2014-2020, ottenendo interessanti risultati sia in termini di visibilità delle nostre produzioni che di crescita commerciale delle aziende”. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è quello del 28 febbraio 2020.(h.9,00)