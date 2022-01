Agricoltura: quasi 73 mln erogati nel 2021 per il Piano di Sviluppo Rurale(Psr)

Sulmona, 14 gennaio- Sono circa 73 i milioni di euro erogati, nel solo 2021, a favore di 8.383 beneficiari a valere sui fondi del Piano di sviluppo rurale (Prs) 2014-2022.Una accelerazione che ha consentito di superare il target fissato dall’Unione Europea nell’attuazione del programma a favore del comparto agricolo, di quasi 6,3 milioni di euro, con una spesa complessiva che è arrivata al 31 dicembre scorso a 310.753.737 euro, pari al 102% del target fissato.Nell’anno appena concluso a beneficiare delle misure sono state 8.383 imprese, con in testa quelli operanti nella provincia dell’Aquila, pari a 3.145.I numeri aggiornati al 31 dicembre scorso, sono forniti dall’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

“La grande performance messa a segno – spiega Imprudente – è stata resa possibile dall’infaticabile lavoro dei nostri uffici, dalla razionalizzazione del processo autorizzativo, dalla concertazione e ascolto del territorio, e rappresenta una buona notizia soprattutto in una fase segnata dall’emergenza pandemica, che grandi difficoltà ha provocato anche al settore agricolo, fondamentale volano di sviluppo e occupazione della nostra regione”.”Nel 2019, all’indomani dell’insediamento della maggioranza di centrodestra – aggiunge Imprudente -, avevamo ereditato una situazione molto difficile, In base ai dati del 31 dicembre, l’importo pagato complessivamente finora a valere sul PSR 2014-2022, ammonta a 310.753.737 euro. L’importo delle concessioni totali ammonta a 426.940.799 euro, l’importo messo a bando è di 520.818.732 euro, su una disponibilità complessiva arrivata a 638.682.909 euro grazie alle maggiori risorse ottenute per gli anni 2021-22

.A fine 2018 l’importo pagato ammontava a circa 103.milioni di euro, salito a fine 2019 a 179milioni , a 239 milioni euro a fine 2020, per poi registrare una ulteriore e vigorosa impennata nel 2021, che ha portato l’importo a 310.753.737 euro.Prossimo target fissato per fine 2022 è quello di 377.446.554 euro. In cima alla classifica delle azioni finora finanziate compaiono gli “investimenti in immobilizzazioni materiali”, i “pagamenti agro-climatico-ambientali”, con i “pagamenti compensativi per le zone montane” , l’agricoltura biologica, i “servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, lo “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, il “sostegno per lo sviluppo locale Leader”, i “regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari,

La percentuale delle risorse impegnate su quanto programmato ammonta complessivamente al 81,55% del budget totale, ed è stato speso, su quanto programmato, il 46,86%.Per quanto riguarda le erogazioni del solo 2021, i beneficiari sono stati complessivamente 8.383, così distribuiti a livello territoriale: 3.145 in provincia dell’AquilaIn provincia di Chieti i beneficiari sono stati 2141, In provincia di Teramo, i beneficiari sono stati 1.790, In provincia di Pescara, infine, i beneficiari sono stati 1.103, Si sommano poi 204 beneficiari residenti in altre regioni, per un importo di 2. 396.488 euro