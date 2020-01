Agricoltura: più’ semplice accedere alle agevolazioni per gasolio e benzina

Sulmona,24 gennaio– Sarà più semplice, per le aziende agricole, vedersi assegnare quantitativi di gasolio e benzina ad accisa ridotta. Lo fa sapere il vice presidente della giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. L’Esecutivo abruzzese, infatti, ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna per il riuso del software denominato “richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (Uma – Utenti Motori Agricoli)”. Consentirà alla Regione di realizzare una importante svolta per la semplificazione, a favore di una vasta utenza di aziende agricole, nell’ambito del procedimento relativo all’assegnazione dei quantitativi di gasolio e di benzina ad accisa ridotta. “In particolare, la piattaforma prevede – afferma Imprudente – che le aziende agricole possano presentare la domanda direttamente, se in possesso di strumenti di identificazione quali Spid-Smart Card, o tramite i Centri di Assistenza Agricola autorizzati (Caa), inserendo i dati in una serie di moduli su interfaccia web”.

L’intero ciclo, dall’acquisizione della domanda alla produzione del libretto di controllo, che può essere stampato dallo stesso utente, si compirà per via telematica. L’integrazione con il sistema di protocollazione regionale che esclude la necessità di conservazione dei documenti cartacei, e la gestione delle domande da parte degli Uffici Uma direttamente nel sistema informatico, renderanno superfluo l’uso del formato cartaceo, in coerenza con il processo di dematerializzazione già messo in atto nelle amministrazioni pubbliche.