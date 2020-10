Agricoltura: Imprudente, attivata misura covid per agricoltori e Pmi

Sulmona,7 ottobre- “Pubblicato oggi il bando per il sostegno eccezionale a favore di agricoltori e PMI del comparto agricolo particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19” – è quanto annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente.

“Si tratta – ha aggiunto – di una misura eccezionale e specifica per il settore agricolo regionale, che si somma alle altre misure già in campo (accesso al credito, fondi di garanzia, maggiorazione degli anticipi), con un’azione di aiuto alle aziende tramite l’erogazione di un contributo parametrato sulla perdita di fatturato nei mesi di aprile e maggio 2020”. Le aziende agricole interessate al bando sono quelle del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo e PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo nonché delle aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica. Le domande di sostegno possono essere presentate dal 7 al 26 ottobre 2020 per un budget a disposizione di € 9,5 milioni. “L’obiettivo è quello di fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali e per velocizzare al massimo l’erogazione dei contributi, tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 non sono stati stabiliti criteri di selezione. Pertanto, nel caso in cui le risorse finanziarie si dimostrino non sufficienti a soddisfare le richieste, si procederà ad una riduzione proporzionale del sostegno per tutti i richiedenti” – conclude Imprudente.