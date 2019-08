Aggressione on. Rotondi, la solidarietà di Pagano (Fi)

– “Esprimo tutta la mia solidarietà all’onorevolei, per l’aggressione verbale subita ieri a Pescara: le opinioni politiche possono essere criticate, ma mai devono diventare oggetto di minacce o violenza. La politica in questo ha grandi responsabilità: è necessario che tutte le forze in campo abbassino i toni dello scontro, affinché la violenza, che già abbonda impunita sui social network, non si travasi nelle strade.” Così in una nota il senatorecoordinatore di Forza Italia in Abruzzo.(h. 14,00)