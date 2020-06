Aggressione avv. Vincenzo Colaiacovo: tanta solidarietà

Sulmona, 27 giugno– Arrivano in queste ore espressioni di solidarietà all’avv. Vincenzo Colaiacovo per. la vile aggressione subita questa mattina in via Carrese da parte di uno sconosciuto che lo ha colpito alla testa e in varie parti del corpo con un bastone di legno. le riportiamo di seguito man mano che arrivano alla nostra redazione

Sulmona: Consiglio Ordine degli avvocati

Esprimo profondo sdegno e sconcerto per la vile aggressione subita questa mattina dal Collega Vincenzo Colaiacovo, al quale manifesto, a nome di tutti gli Avvocati del Foro di Sulmona, sentimenti di vicinanza e solidarietà. Siamo di fronte ad un fatto di inusitata violenza e gravità, che non ha precedenti nella nostra comunità. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona f.to Avv. Luca Tirabassi

Circolo PD. di Sulmona

La vile aggressione all’Avv.to Colaiacovo, professionista di spiccata onestà intellettuale le cui inchieste giornalistiche hanno sempre mirato a scoperchiare il malaffare e la cattiva gestione delle Amministrazioni cittadine, sanciscono una volta di più la fine di “Sulmona isola felice”. Gli episodi che ormai si susseguono con periodica cadenza – dagli incendi sul Morrone a quelli dei mezzi del Cogesa, a quello dell’auto di un noto giornalista e del direttore tecnico della società di gestione dei rifiuti – dovrebbero far spalancare gli occhi ad una società civile da troppo tempo dormiente. Ma soprattutto ad una classe politica spesso e volentieri distratta dalle mille piccole beghe di bottega. È una coincidenza che Vincenzo è notoriamente il compagno della nostra presidente di Circolo, l’avvocato.to Nannarone in prima fila da anni contro fenomeni mafiosi, con evidenti infiltrazioni in importanti settori produttivi della nostra terra? Il sospetto di un legame è troppo forte, viste le modalità dell’aggressione, per non avanzarne qui, oggi, l’esistenza e lanciare forte il nostro grido d’allarme a quegli amministratori di buona volontà di tutto il comprensorio che vogliono cominciare a vederci chiaro in ciò che avviene nella nostra Valle. Agli auguri di una pronta guarigione all’avv.to Colaiacovo, uniamo la più grande solidarietà alla nostra Presidente, stringendoci attorno ad entrambi per testimoniare con determinazione che IL MALAFFARE NON PASSERA’